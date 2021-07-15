Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бритни Спирс снова выступила в суде против своих опекунов: "Я думала, они пытаются меня убить"

Бритни Спирс снова выступила в суде против своих опекунов: "Я думала, они пытаются меня убить"

Вчера в Верховном суде Лос-Анджелеса состоялось очередное заседание по делу об опеке над Бритни Спирс. 39-летняя певица вновь выступила самостоятельно и заявила, что хочет, чтобы в отношении ее отца Джейми Спирса было проведено расследование. Показания она давала по телефону.

Я хочу выдвинуть обвинения против отца в злоупотреблении опекунскими полномочиями,

— сказала она.


Она также назвала это опекунство крайне жестоким и сказала, что ее возможности были сильно ограничены — так, к примеру, она не могла пить кофе и была обязана работать по 70 часов в неделю.

Если это не абьюз, то я не знаю, что это такое. Я думала, они пытаются меня убить,

— сказала звезда.

Бритни заявила, что очень боялась своего отца, и сказала, что опекунство позволило ему разрушить ее жизнь.

Их целью было заставить меня чувствовать себя сумасшедшей, но я не сумасшедшая,

— заключила она.


Джейми Спирс

Очередное выступление Бритни закончилось для нее небольшой победой — судья разрешил ей самой нанять адвоката, которым стал Мэттью Розенгарт. Предыдущий адвокат Бритни Сэм Ингэм, который недавно подал в отставку, был назначен судом.

Своей небольшой победе Бритни была очень рада и поблагодарила поклонников за поддержку, опубликовав в инстаграме эмоциональный пост.

Теперь у меня новый настоящий представитель! Я испытываю чувство благодарности и благословение! Спасибо моим поклонникам, которые поддерживают меня. Свободу Бритни,

— написала она.


# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Меркель ответила на просьбу жителей омской деревни отремонтировать дорогу
Меркель ответила на просьбу жителей омской деревни отремонтировать
Энергетика любви: советы о том, как сделать первое свидание с мужчиной успешным
Энергетика любви: советы о том, как сделать первое свидание с
Углеродное регулирование ЕС затронет российские поставки на $7,6 млрд
Углеродное регулирование ЕС затронет российские поставки на $7,6 млрд
Законы кармы, о которых должен знать каждый
Законы кармы, о которых должен знать каждый
Педагоги из 110 городов России прошли стажировки на площадках московских школ
Педагоги из 110 городов России прошли стажировки на площадках
Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем Джастином
Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем
Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с дочерью Захарой
Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с
Буш-младший перечислил "невероятно плохие" последствия вывода войск из Афганистана
Буш-младший перечислил "невероятно плохие" последствия
Сакральный смысл Шестерки: энергетика числа 6 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Шестерки: энергетика числа 6 и его влияние на судьбу
Польша сравнила власти Белоруссии с "туристическим бюро" для нелегальных мигрантов
Польша сравнила власти Белоруссии с "туристическим бюро"
Полезные свойства красной рябины и сферы её применения
Полезные свойства красной рябины и сферы её применения
6 главных причин, по которым вы притягиваете к себе неудачи и неприятности
6 главных причин, по которым вы притягиваете к себе неудачи и

Топ на сегодня

Китай начал торговать квотами на вредные выбросы
Китай начал торговать квотами на вредные выбросы
Средний балл ЕГЭ поступающих на педагогические направления вырос более чем на 1,5 балла по итогам первого месяца приёмной кампании
Средний балл ЕГЭ поступающих на педагогические направления вырос
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках продолжения "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
В Астрахани будет открыт ресурсный класс для детей с ОВЗ
В Астрахани будет открыт ресурсный класс для детей с ОВЗ

Еще по теме

Бритни Спирс выпрашивает у отца деньги на кофе
Бритни Спирс одержала небольшую победу в суде над своим отцом
Судья отклонил просьбу Бритни Спирс отстранить ее отца от должности опекуна
Бритни Спирс о свиданиях: "У меня нет времени на такую чушь"