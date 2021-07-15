Бритни Спирс снова выступила в суде против своих опекунов: "Я думала, они пытаются меня убить"

Вадим Карасев

Вчера в Верховном суде Лос-Анджелеса состоялось очередное заседание по делу об опеке над Бритни Спирс. 39-летняя певица вновь выступила самостоятельно и заявила, что хочет, чтобы в отношении ее отца Джейми Спирса было проведено расследование. Показания она давала по телефону.

Я хочу выдвинуть обвинения против отца в злоупотреблении опекунскими полномочиями,

— сказала она.





Она также назвала это опекунство крайне жестоким и сказала, что ее возможности были сильно ограничены — так, к примеру, она не могла пить кофе и была обязана работать по 70 часов в неделю.

Если это не абьюз, то я не знаю, что это такое. Я думала, они пытаются меня убить,

— сказала звезда.

Бритни заявила, что очень боялась своего отца, и сказала, что опекунство позволило ему разрушить ее жизнь.

Их целью было заставить меня чувствовать себя сумасшедшей, но я не сумасшедшая,

— заключила она.





Джейми Спирс

Очередное выступление Бритни закончилось для нее небольшой победой — судья разрешил ей самой нанять адвоката, которым стал Мэттью Розенгарт. Предыдущий адвокат Бритни Сэм Ингэм, который недавно подал в отставку, был назначен судом.

Своей небольшой победе Бритни была очень рада и поблагодарила поклонников за поддержку, опубликовав в инстаграме эмоциональный пост.

Теперь у меня новый настоящий представитель! Я испытываю чувство благодарности и благословение! Спасибо моим поклонникам, которые поддерживают меня. Свободу Бритни,

— написала она.



