Буш-младший перечислил "невероятно плохие" последствия вывода войск из Афганистана

Вадим Карасев

Бывший президент США Джордж Буш — младший рассказал, что последует за выводом сил НАТО из Афганистана. В интервью Deutsche Welle он назвал последствия этого решения "невероятно плохими".

Буш полагает, что боевики убьют всех, кто сотрудничал с иностранными военными.

Я боюсь, что афганским женщинам и девушкам будет нанесен неописуемый вред... Я думаю о переводчиках и других людях, которые помогали силам НАТО.

Уход американцев привел к обострению обстановки, поскольку после начала вывода сил НАТО одно из террористических движений перешло в наступление и уже захватило половину страны. Несколько диппредставительств в афганских городах, в том числе российское генконсульство в Мазари-Шарифе, прекратили работу из-за наступления боевиков. Под угрозой оказалась безопасность границы с Таджикистаном, в этой стране объявлена мобилизация резервистов. В МИД РФ, комментируя ситуацию, заявили, что Россия и Организация Договора о коллективной безопасности продолжат оказывать Таджикистану помощь в обеспечении безопасности границы с Афганистаном в плановом режиме. В Кремле не исключили усиление контингента за счет российских войск.



Как сообщал Ruposters, ранее в МИД России предостерегли США от переброски войск из Афганистана в соседние государства.