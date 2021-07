Чем российские космонавты угощали американцев во время совместного полёта

00:27 Автор: Светлана Заверняева

46 лет назад, 15 июля 1975 года, состоялся первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран — советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона».

На борту «Союза-19», который взлетел с космодрома Байконур, находились космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов. А с мыса Канаверал во Флориде поднялась ракета «Сатурн 1-Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брэндом и Дональдом Слейтоном. На протяжении двух дней корабли маневрировали, чтобы провести стыковку. Контакт космических кораблей состоялся 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Через три часа после стыковки Леонов в шлюзе приветствовал Стаффорда рукопожатием и фразой: Glad to see you. «Привет, рад тебя видеть», — ответил Стаффорд по-русски. Значительная часть миссии была посвящена символическим действиям. Космонавты и астронавты обменялись флажками, сувенирами, табличками.

День 15 июля в истории

Для телезрителей мира астронавты и космонавты провели телевизионные экскурсии по своим кораблям. Русские подготовили для своих коллег обед, состоящий из пряников, русского черного хлеба, орехов, слив, мясного паштета и творога. Американцы ответили на это индейкой, мясными шариками, супом из морепродуктов с грибами. Звучали тосты за дружбу, но вместо водки чокались борщом. Почти два дня космонавты были вместе и проводили научные эксперименты. Затем оба экипажа благополучно вернулись на Землю. «Союз» спустился на парашюте на твердую землю в СССР 21 июля, «Аполлон» приводнился недалеко от Гавайев 25 июля 1975 года.

