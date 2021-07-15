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Число смертей от коронавируса в России превысило 146 тысяч

Число смертей от коронавируса в России превысило 146 тысяч

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


11:26  Автор: Иван Рощепий



За прошедшие сутки в России от коронавируса умер 791 человек — это новый максимум за время пандемии. Общее число смертей от инфекции достигло 146 069, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Больше всего человек за день скончалось в Санкт-Петербурге — 108. В Москве — 101, в Иркутской области — 33.

Также за сутки выявили 25 293 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 5237 — в столице, 2444 — в Московской области, 1954 — в Санкт-Петербурге. Наименьший прирост заболевших зафиксирован в Кировской области (0,21 процента), Орловской области, Чувашии и Татарстане (по 0,22 процента). В общей сложности в России COVID-19 заболели 5 882 295 человек.

Кроме того, полностью выздоровели 21 493 человека, а всего за время пандемии — 5 278 976 пациентов.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева в интервью «Парламентской газете» рассказала, что пандемия коронавируса в России и в мире может полностью закончиться в 2022 году, но зависеть это будет от того, какими темпами пойдёт вакцинация.


#здоровье


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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