Депутаты фракций "Единой России": строительство ФОКОТов в регионах идет по графику

Вадим Карасев

Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОКОТ) в регионах идет по графику, сообщили депутаты фракций "Единой России".

Всего в регионах откроются 100 новых уличных спорткомплексов. В большинстве субъектов РФ необходимые процедуры пройдены, работы идут по графику, а объекты откроются в установленные сроки.

Одним из первых регионов, подавших заявку на участие в программе строительства ФОКОТов, стала Нижегородская область. Пилотным проектом стал комплекс с искусственным покрытием в поселке Бутурлино - его окрылили в прошлом году. Сейчас в регионе завершается строительство еще одного ФОКОТа. В ближайшее время спорткомплекс на территории арзамасской школы №15 примет всех желающих. В этом году нижегородские региональные власти начали строительство еще двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа: на стадионе "Красная Этна" в столице региона и в Дзержинске на базе спортшколы №3.

"У нас есть возможность еще на этапе проектирования учесть потребности жителей в развитии определенных видов спорта, предусмотреть какие-то дополнительные возможности. Такие комплексы становятся важными центрами общественной жизни, где не только проводятся тренировки, но и проводят свой досуг люди всех возрастов", – отметил секретарь Нижегородского регионального отделения "Единой России", глава региона Глеб Никитин.

Все готово к открытию 27 июля ФОКОТа на базе школы №1 в городе Пласте в Челябинской области. На месте заброшенного футбольного поля появился стадион с современным покрытием, беговыми дорожками и трибунами, хоккейная коробка и баскетбольная площадка, а также воркаут-площадка. Секретарь Челябинского регионального отделения, губернатор Алексей Текслер лично контролирует объект.

К началу нового учебного года региональные власти намерены сдать еще один ФОКОТ – в Златоусте. Современный стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, универсальная спортплощадка и воркаут-зона появятся на территории спортшколы №5.

В Смоленской области в этом году ФОКОТы появятся в Гагарине и в Красном Бору. Сейчас на территории красноборской школы №5 строители готовят основание под строительство спорткомплекса. Пока идет разметка территории, скоро специалисты должны начать монтаж дренажной системы, выборку и уплотнение грунта.

"В Красном Бору еще не было такого масштабного спортивного объекта. Несмотря на то, что спортивный комплекс будет построен на территории школы, каждый сможет заниматься здесь", - отмечал ранее руководитель фракции "Единой России", депутат Госдумы Сергей Неверов.

К 1 сентября сразу два новых физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа появятся в Кашине и Ржеве (Тверская область). Часть работ уже позади: определены подрядные организации и места расположения новых спортивных объектов создания ФОКОТов. Параллельно в регионе идет строительство десяти стадионов. Четыре из них появятся в Твери, по одному –в Нелидово, Торжке, Кимрах, Осташкове, Калязине и Старице. Как сообщил секретарь Тверского регионального отделения "Единой России", губернатор Игорь Руденя, спортивные объекты откроются практически во всех крупных муниципальных образованиях области.

"Сейчас мы формируем программу, куда войдут остальные районы Тверской области. Не забудем и про средние и малые населенные пункты, где люди также должны жить на достойном уровне и иметь возможности для занятий физической культурой", – подчеркнул он.

В Удмуртии в конце октября планируется сдать ФОКОТ в Можге, он разместится возле городской школы №10. Проект, в частности, предусматривает установку тренажеров и зрительской трибуны на 100 мест. Заниматься здесь смогут не только школьники, но местные жители, отметил секретарь Удмуртского регионального отделения "Единой России", глава региона Александр Бречалов.

"В городе активно развивается спортивная инфраструктура и это здорово. В прошлом году мы открыли там Ледовую Арену "Можга" - один из крупнейших спортивных объектов республики. Теперь на очереди новый стадион. Появление таких объектов – весомая мотивация для ребят заниматься спортом. Благодаря этому проекту в Можге появится еще одна точка притяжения для тех, кто желает играть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, заниматься беговыми видами спорта", - подчеркнул он.

В конце января 2021 года Правительство направило два миллиарда рублей на строительство 100 ФОКОТов - выделения средств из федерального бюджета добилась фракция "Единой России". Комплектации ФОКОТов определены с учетом климатических зон. В "северных" регионах установят хоккейные коробки, в южных, где снега мало или почти нет, вместо них будут построены площадки для летних видов спорта — баскетбола и волейбола. В обоих комплектах предусмотрено футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, силовые тренажеры и воркаут-зоны.

