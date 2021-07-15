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Депутаты направят в Генпрокуратуру материалы о вмешательстве американской организации в выборы

Депутаты направят в Генпрокуратуру материалы о вмешательстве американской организации в выборы

13:26  Автор: Мария Соколова



Материалы о вмешательстве американской организации NDI в избирательный процесс в России направят Генеральному прокурору и в Роскомнадзор, сказал глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, в июле вступили в силу законы, устанавливающие запрет на участие россиян в деятельности нежелательных организаций за границей и касающиеся прозрачности иностранного финансирования внутриполитической деятельности в России.

«Исполняя эти законы, комиссия наработала материалы о том, что американская неправительственная организация NDI (Национальный демократический институт международных отношений), признанная в России нежелательной, которая финансируется из бюджета США, на территорию нашей страны через Интернет вещает вебинары, связанные с вмешательством в наши избирательные процессы», — сообщил Василий Пискарев на заседании комиссии 15 июля.

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Также эта организация проводила очные семинары в Финляндии, на которых среди российских граждан готовили так называемых агентов влияния. Предполагается, что они будут участвовать в выборах, чтобы внедриться в представительные органы власти, отметил парламентарий.

«По действующему закону деятельность нежелательных организаций в России запрещена, и все их информационные материалы должны быть удалены из Интернета», — сказал Пискарев.

В итоге было принято решение направить все материалы, которые есть у комиссии по NDI, генеральному прокурору и в Роскомнадзор, чтобы вебинары и сайты, где они размещены, были заблокированы.   

По словам Василия Пискарева, комиссия продолжит отслеживать происходящее в интернет-пространстве, «чтобы исключить иностранное влияние на избирательные процессы» в России.

«Мы хотим защитить наших граждан от влияния извне, чтобы граждане принимали решение на основе своего собственного волеизъявления», — подчеркнул депутат.


#выборы в Госдуму

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По материалам: pnp.ru

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