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Для казино и букмекеров планируют снизить налоги – Рада приняла законопроект за основу

Для казино и букмекеров планируют снизить налоги – Рада приняла законопроект за основу
Нардепы проголосовали за снижение налогов для игорного бизнеса в первом чтении, а именно для букмекеров и казино их хотят снизить с 18% до 10% и для организаторов – с 30% до 10%.

Об этом известно из трансляции заседания Верховной Рады. За снижение налогов проголосовали 252 нардепа.

Речь идет о законопроекте 2713-д, которым снижается ставка налога на доход для организаторов онлайн азартных игр – с 30% до 10%. Также в документе предлагается снизить ставку на доход букмекеров с 18% до 5% и казино - с 18% до 10%, выпуска и проведения лотерей также до 10%.
Также предполагается, что организаторы "игорки" будут платить налог на прибыль по общей ставке 18%.

А выигрыш до 8 минимальных зарплат (48 тыс грн) освобождаются от налога на доходы с физических лиц и военного сбора.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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