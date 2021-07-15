Гумерова назвала важнейшие законодательные инициативы сенаторов по оптимизации научных исследований

Лидия Мартынова

01:27 Автор: Светлана Заверняева

По итогам парламентских слушаний и правчаса с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко сенаторы выступили с инициативой вывести научную деятельность из-под действия закона о госзакупках, чтобы расширить окно возможностей для российских учёных, сообщила глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова во время онлайн-конференции в «Парламентской газете».

Сенатор напомнила, что 2021 год объявлен Годом науки и технологий. По итогам парламентских слушаний, организованных Советом Федерации, и правчаса с участием вице-премьера Дмитрия Чернышенко парламентарии выступили с инициативой вывести научную деятельность из-под действия закона о госзакупках. «Не скрою, это — смелая идея и финансисты вряд ли будут нам аплодировать. И, тем не менее, изменить нормы законодательства необходимо, чтобы расширить окно возможностей для наших учёных, реализации их смелых идей», — считает глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

По её словам, какие-то механизмы контроля при госзакупках безусловно необходимы, но не в ущерб науке.

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Также палате регионов удалось продвинуться в вопросе, касающемся особого подхода к контрактам на осуществление научно-исследовательских работ. «Была принята поправка в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», закрепляющая возможность изменений существенных условий такого контракта в случае невозможности его исполнения по независимым от сторон причинам. Это особенно важно для фундаментальных исследований», — отметила Лилия Гумерова.

В настоящее время сенаторы вместе с правительством работают над законопроектом о поддержке молодых ученых, добавила она.

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