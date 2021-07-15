Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем Джастином

Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем Джастином

Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем Джастином

Разговоры в сети о якобы громкой ссоре 27-летнего Джастина Бибера и 24-летней Хейли Бибер в Лас-Вегасе дошли до самих участников "конфликта". И вчера Хейли решила развеять слухи о проблемах в отношениях с мужем. В инстаграме она поделилась снимком с Джастином, на котором они целуются, и написала, что отлично провела прошлые выходные.


Вспоминаю, насколько прекрасны были прошлые выходные. Я отлично провела время и была окружена большой любовью. Любое другое изложение фактов, распространившееся вокруг, лживо. Не верьте негативу этих кретинов!

— отметила модель.

Напомним, что минувшие выходные пара провела в Лас-Вегасе, где Бибер выступал на двух мероприятиях. После одного из его выступлений в сеть попал ролик, на котором он разговаривал со своей женой. Певец был настолько эмоционален, что некоторые пользователи сети решили, что он кричит на Хейли.

Однако очевидцы, присутствовавшие при этом, сказали, что он был просто переполнен эмоциями после концерта и отнюдь не грубил жене.

Он был на адреналине от выступления. Он не злился на Хейли и не кричал на нее,— заступились они за певца.


Сам Бибер скандальную ситуацию не комментировал, но после поездки поделился в блоге фотографиями с супругой, на которых они выглядят счастливыми и веселыми.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Законы кармы, о которых должен знать каждый
Законы кармы, о которых должен знать каждый
Педагоги из 110 городов России прошли стажировки на площадках московских школ
Педагоги из 110 городов России прошли стажировки на площадках
Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем Джастином
Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем
Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с дочерью Захарой
Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с
Буш-младший перечислил "невероятно плохие" последствия вывода войск из Афганистана
Буш-младший перечислил "невероятно плохие" последствия
Сакральный смысл Шестерки: энергетика числа 6 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Шестерки: энергетика числа 6 и его влияние на судьбу
Польша сравнила власти Белоруссии с "туристическим бюро" для нелегальных мигрантов
Польша сравнила власти Белоруссии с "туристическим бюро"
Полезные свойства красной рябины и сферы её применения
Полезные свойства красной рябины и сферы её применения
6 главных причин, по которым вы притягиваете к себе неудачи и неприятности
6 главных причин, по которым вы притягиваете к себе неудачи и
"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на участников ДТП
"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на
Папу Франциска выписали из больницы после операции
Папу Франциска выписали из больницы после операции
Канны-2021: Тильда Суинтон, Юлия Пересильд, Адель Экзаркопулос — обсуждаем дневные образы звезд
Канны-2021: Тильда Суинтон, Юлия Пересильд, Адель Экзаркопулос —

Топ на сегодня

Китай начал торговать квотами на вредные выбросы
Китай начал торговать квотами на вредные выбросы
Средний балл ЕГЭ поступающих на педагогические направления вырос более чем на 1,5 балла по итогам первого месяца приёмной кампании
Средний балл ЕГЭ поступающих на педагогические направления вырос
Хилари Дафф поделилась снимками домашних родов
Хилари Дафф поделилась снимками домашних родов
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках продолжения "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»

Еще по теме

Инсайдер сообщил, что свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин все-таки состоится
В сети обсуждают видео, в котором Джастин Бибер якобы кричит на свою жену Хейли
Джастин Бибер встречал Новый год с Хейли Болдуин
Джастин Бибер официально представляет Хейли Болдуин на публике как свою жену