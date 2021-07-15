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Эксперты рассказали, как на самом деле обстоят дела с видеонаблюдением на выборах

Эксперты рассказали, как на самом деле обстоят дела с видеонаблюдением на выборах

Представитель агентства политических и экономических коммуникаций (Новгородская область) Алексей Громкий рассказал, зачем ЦИК изменил правила видеонаблюдения на выборах. Эксперт указал на то, что новые правила лишь сузили простор для авторов фейков, но не ограничили права тех, кто желает наблюдать за выборами.

"В сложившейся ситуации каждому, кто публично предъявляет претензии к качеству голосования, можно закономерно задать вопрос: если ты утверждаешь, что нечто произошло, то почему ты не заявляешь об этом официально? Раньше на такой вопрос отвечали, что не верят в честность комиссии, теперь же есть инструмент объективного контроля и результат его работы в виде записи, которую обязаны будут представить компетентным лицам для установления истины", – указал он.

Громский добавил, что широкое применение средств видеонаблюдения, гарантированное ЦИК, сильно расширило возможности для установления факта в случае сообщений о нарушениях или спорных ситуациях.

В свою очередь исполнительный директор Общественной палаты Республики Коми, эксперт НОМ Александра Афонина указала, что нагрузка на государство по обеспечению сохранности голосов россиян значительно возросла в связи с трехдневным голосованием и ЦИК закономерно увеличил число камер.

"Это свидетельство того, что избирательным комиссиям скрывать нечего, они за полное соблюдение закона", – считает она.

По словам Афониной, ЦИК в полном объеме учел все предложения общественности по обеспечению законности процедуры и сохранности бюллетеней при многодневном голосовании. Видеонаблюдение в том числе поможет наблюдателям разобраться в различных спорных ситуациях – при недопониманиях и сомнениях.

Уполномоченным органам проще простого будет установить объективную картину. Если бы я планировала правонарушение, мне бы тоже камера не понравилась. Видеонаблюдение хорошо себя зарекомендовало еще на президентских выборах в 2018 году, когда именно видео записи помогали Общественной палате Коми разобраться в спорных ситуациях. Положительным моментом является и включением в постановление использование видеорегистраторов, я считаю его рациональным. Не во всех деревнях в Республике Коми есть даже сотовая связь, соответственно, на маленьких избирательных участках будет возможность проверить, например, сохранность сейф-пакетов.
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По материалам: uposters.ru

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