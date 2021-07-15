Энергетика любви: советы о том, как сделать первое свидание с мужчиной успешным

Вадим Карасев

Первое свидание — это один из самых важных этапов отношений. Чтобы понравиться мужчине и произвести наилучшее впечатление, воспользуйтесь описанными далее рекомендациями.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как завоевать мужчину на первом свидании согласно его Знаку Зодиака. Настало время ознакомиться с другими полезными советами, которые приблизят вас к успеху и помогут быть на высоте.

Выбор цвета одежды

Цвет одежды очень важен, и от него зависит многое. Самый лучший цвет для пробуждения страсти — красный, но следует помнить, что такой цвет может затуманить рассудок и мужчине, и вам. Свидание может быть страстным и динамичным, но есть вероятность, что отношения быстро перегорят.

Белый цвет в одежде будет полезен всем, особенно если вы стеснительны. Он развяжет вам и вашему спутнику язык, поможет наладить духовную связь и провести свидание максимально продуктивно. Белый цвет помогает людям открываться друг другу.

Желтый цвет — это отличный выбор для тех, кто хочет провести свидание максимально позитивно. Данный оттенок улучшает настроение и дает людям возможность быть оптимистичными, улыбчивыми и добрыми.

Голубой или бирюзовый оттенки полезны для первого свидания «на ногах». Если вы собираетесь много гулять, то одежда этих цветов не даст вам устать.

Помните о том, что вы можете комбинировать эти цвета. Совсем не обязательно выбирать какой-то один.

Камни-талисманы для первого свидания

Гранат. Это камень стихии Огня, действие которого напрямую связано с работой любовных чакр. С таким камнем вы будете более привлекательной и менее скованной. Это отличный помощник для любовных приключений в целом, не только для первой встречи.

Топаз. Этот камень даст девушке или женщине невероятную уверенность в себе. Это благотворно скажется на формировании симпатии у мужчины.

Лунный камень. Это камень женственности, который поможет вам раскрыть свой потенциал, показать мужчине все свои самые лучшие качества и произвести наилучшее впечатление.

Украшения для первого свидания

Платиновые изделия. Платина — металл, который сделает все ваши самые лучшие качества более заметными. Он не гарантирует вам, что свидание пройдет на сто процентов успешно, но он поможет мужчине заметить в вас все самое лучшее.

Золото. Золото — это металл стихии Огня. Если вы планируете страстное свидание и хотите сразу перейти в наступление, быстро соблазнив мужчину, надевайте золотые подвески, браслеты или серьги.

Лавандовый настой

Сделайте настой из лавандовых цветков, чтобы на первом свидании быть на высоте. Энергетика данного растения помогает женщинам завоевывать сердца мужчин. В некотором смысле это растение является приворотным. Полученным настоем можно смочить кожу на шее и на руках. Благодаря этому мужчина с большей вероятностью найдет в вас что-то интересное и быстрее влюбится.