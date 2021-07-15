Кабмин направит свыше 200 млрд рублей на выплату 10 тыс. рублей на всех школьников от 6 до 18 лет

Лидия Мартынова

Правительство Российской Федерации 15 июля направит свыше 200 миллиардов рублей на единовременную выплату 10 тысяч рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.

«По поручению президента Правительство сегодня направит свыше 200 миллиардов рублей на единовременную выплату 10 тысяч рублей на всех школьников от 6 до 18 лет, включая будущих первоклашек. Кроме того, такую выплату получат и ребята с ограничениями по здоровью старше 18 лет, которые еще продолжают учиться. Важно, что заявление на эти средства родители могут подать с сегодняшнего дня и до 1 ноября, а получать выплаты начнут уже с середины августа. Так, чтобы они спокойно могли купить своим детям все необходимое для школы», - сказал Михаил Мишустин.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить либо они сами, либо их родители или другие законные представители. Выплаты не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.

Прием заявлений на выплату Пенсионным фондом России (ПФР) начнется с 15 июля и продлится до 1 ноября. Подать заявление можно дистанционно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР. Для этого потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, данные СНИЛС родителя и ребенка, реквизиты банковского счета. Если в семье несколько детей школьного возраста, достаточно будет одного заявления на всех.

Пользователи портала госуслуг уже начали получать по электронной почте приглашения для предварительной подачи заявления. Уведомления содержат ссылку на заполненное заявление. Пользователю остаётся только проверить корректность данных и подтвердить автоматическую отправку заявления в ПФР. Если пользователь не получил такое уведомление, начиная с 15 июля ему потребуется самостоятельно заполнить заявление в своём личном кабинете на портале госуслуг.

Первые выплаты семьи получат уже 16 августа. Таким образом, у родителей будет время собрать детей в школу.

О новой мере поддержки семей с детьми объявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года. Указ об этом был подписан 2 июля.