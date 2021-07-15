Канны-2021: Джорджина Родригес, Стелла Максвелл, Луи Гаррель, Александр Кузнецов на премьере фильма "Франция"
Очередной киновечер на Каннском фестивале начался с премьеры фильма "Франция" (France), который участвует в основном конкурсе. На красную ковровую дорожку вышли возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес, модель Стелла Максвелл, Луи Гаррель, российский актер Александр Кузнецов, Хана Кросс и многие другие. Свой фильм пришла представить и съемочная группа во главе с режиссером Брюно Дюмоном.
Главную роль в картине сыграла Леа Сейду, но французская актриса вынуждена пропускать все премьеры, так как результат ее теста на коронавирус оказался положительным. Сейчас Леа находится на самоизоляции. К публике вместе с режиссером вышли актеры Бланш Гарден, Эммануэль Ариоли и певец и актер Бенджамен Бьолэ, который также сыграл одну из ролей в фильме, заменив Бенуа Мажимеля.