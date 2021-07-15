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Канны-2021: Тильда Суинтон, Юлия Пересильд, Адель Экзаркопулос — обсуждаем дневные образы звезд

Канны-2021: Тильда Суинтон, Юлия Пересильд, Адель Экзаркопулос — обсуждаем дневные образы звезд

Продолжаем изучать, что вчерашний день на Каннском кинофестивале принес нам в плане моды. Самые яркие образы с красной ковровой дорожки мы уже посмотрели, ну а теперь предлагаем оценить дневные образы звезд и гостей фестиваля.

Настоящим модным событием стал фотоколл фильма "Французский вестник", ведь и Тильда Суинтон, и Уэс Андерсон, и Тимоти Шаламе известны своим индивидуальным стилем (Билл Мюррей даже не пытался тягаться с ними и сразу пришел в гавайской рубашке).

Но эту битву за внимание явно выиграла Тильда в безупречном голубом костюме, который особенно эффектно смотрелся на фоне морского пейзажа. Наряд в небесном оттенке выбрала и Юлия Пересильд, которая вчера появилась на фотоколле фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".

Другие наряды знаменитостей — в нашей подборке!


Тильда Суинтон в Haider Ackermann



Адель Экзаркопулос в Fendi



Юлия Пересильд в Polo Ralph Lauren



Ньевес Альварес в Elie Saab


Камелия Джордана в Loewe


Лина Кудри в Chanel



Кимберли Гарнер в наряде своего бренда Kimberley London


Изабели Фонтана в джинсах Damyller и топе Zen Oficial


Нуми Рапас

Канны-2021: лучший дневной образ 13 июля


Тильда СуинтонАдель ЭкзаркопулосЮлия ПересильдНьевес АльваресКамелия ДжорданаЛина КудриКимберли ГарнерИзабели ФонтанаНуми Рапас
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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