Канны-2021: Тильда Суинтон, Юлия Пересильд, Адель Экзаркопулос — обсуждаем дневные образы звезд

Вадим Карасев

Продолжаем изучать, что вчерашний день на Каннском кинофестивале принес нам в плане моды. Самые яркие образы с красной ковровой дорожки мы уже посмотрели, ну а теперь предлагаем оценить дневные образы звезд и гостей фестиваля.

Настоящим модным событием стал фотоколл фильма "Французский вестник", ведь и Тильда Суинтон, и Уэс Андерсон, и Тимоти Шаламе известны своим индивидуальным стилем (Билл Мюррей даже не пытался тягаться с ними и сразу пришел в гавайской рубашке).

Но эту битву за внимание явно выиграла Тильда в безупречном голубом костюме, который особенно эффектно смотрелся на фоне морского пейзажа. Наряд в небесном оттенке выбрала и Юлия Пересильд, которая вчера появилась на фотоколле фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".

Другие наряды знаменитостей — в нашей подборке!





Тильда Суинтон в Haider Ackermann









Адель Экзаркопулос в Fendi









Юлия Пересильд в Polo Ralph Lauren









Ньевес Альварес в Elie Saab





Камелия Джордана в Loewe





Лина Кудри в Chanel









Кимберли Гарнер в наряде своего бренда Kimberley London





Изабели Фонтана в джинсах Damyller и топе Zen Oficial





Канны-2021: лучший дневной образ 13 июля

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