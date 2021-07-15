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Керри раскрыл подробности разговора с Путиным

Керри раскрыл подробности разговора с Путиным

22:55  Автор: Жанна Звягина


Источник: Коммерсант



Спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри в интервью газете «Коммерсант» в четверг позитивно оценил идеи президента России Владимира Путина по климатической повестке.

Накануне сообщалось, что Керри в ходе визита в Россию провел телефонный разговор с российским лидером.

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По его словам, у Путина был целый ряд предложений о возможном сотрудничестве, в частности он призвал сотрудничать в сборе информации с помощью спутников, чтобы сформировать общую картину по выбросам парниковых газов и узнать, «насколько люди придерживаются данных ими обещаний». Керри добавил, что глава государства говорил и о возможностях взаимодействия в области декарбонизации, технологиях лесоразведения, об особых подходах к выработанным на основе экологических требований решениям и многом другом. Кроме того, Путин подтвердил то, о чем говорил на саммите по климату, и согласился с необходимостью действовать в течение периода 2020-2030 годов.

Керри не исключил, что успех в этом вопросе может положительно сказаться на отношениях двух стран. Он убежден, что решению этой проблемы не должны мешать имеющиеся трудности.

«Мы не просим Россию делать это в одиночку. Соединенные Штаты уже заявили, какими будут наши новые ориентиры. Мы перешли от сокращения выбросов на 26% к сокращению на 50-52% в течение следующих 10 лет. И мы предпринимаем серьезные шаги у себя дома, в Соединенных Штатах, для движения к этой цели», — сказал он.

Джон Керри напомнил, что сейчас температура Земли примерно на 1,2 градуса выше, чем в индустриальную эпоху, и у человечества есть всего лишь «крошечный запас» в 0,3 градуса до критического предела.

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Конференция ООН по изменению климата должна была пройти в Глазго еще в минувшем ноябре, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год.


#экология #США #климат #международные отношения

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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