Количество выявленных случаев COVID-19 в Италии увеличилось на 61,4 процента

Влада Некрасова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

15:54 Автор: Александр Тараканов

Количество выявляемых на этой неделе случаев COVID-19 в Италии увеличилось на 61,4 процента по сравнению с показателями, фиксируемыми на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют результаты еженедельного независимого мониторинга, проведённого некоммерческой организации Fondazione Gimbe, сообщает в четверг ANSA.

Вместе с тем, число госпитализаций среди инфицированных уменьшилось на 11,3 процента, а число летальных случаев, спровоцированных коронавирусной инфекцией, сократилось 35,8 процента.

Италия рассматривает возможность расширения применения COVID-пропусков

По словам президента фонда Нино Картабеллотты, снижение масштабов тестирования на наличие вируса «делает невозможным эффективное отслеживание контактов» заболевших. По сравнению с началом мая количество тестов, обрабатываемых еженедельно, уменьшилось на 56,3 процента: с 662 549 до 289 869.

Согласно Fondazione Gimbe, в период с 7 по 13 июля рост числа выявляемых случаев COVID-19, вызванного «прогрессивным распространением штамма «Дельта», был зафиксирован во всех областях страны, кроме Базиликаты и Валле-д’Аосты.

В то же время поступлений тяжелобольных в отделения интенсивной терапии сократилось на 16 процентов. Их заполняемость, как и заполняемость других отделений лечебных заведений, отведённых для инфицированных коронавирусом нового типа, на этой неделе составила порядка 2 процентов.

На фоне сообщений о возобновившемся росте распространения COVID-19 в Италии развернулась дискуссия по поводу решения Франции сделать обязательными санитарные пропуска, подтверждающие вакцинацию или отрицательный результат теста на наличие коронавирусной инфекции, для посещения баров, ресторанов и поездки на общественном транспорте.

Согласно La Stampa, 68,4 процента итальянцев выступает за введение аналогичных ограничительных мер в стране, а 69,2 процента считают правильным отстранение от работы медицинских работников, не прошедших курс иммунизации.





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По официальным данным, в настоящий момент в Италии насчитывается более 41 тысячи носителей COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 2153 случая инфицирования. Уровень заболеваемости повысился с 0,8 процента до 1,02 процента. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии составляет 4 275 846 человек, включая 127 831 умершего и 4 106 315 выздоровевших.

По состоянию на утро 15 июля в Италии сделано 59 368 398 прививок против CODID-19, число прошедших полный курс вакцинации равно 25 286 020, что соответствует 42,7 процента населения страны.

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