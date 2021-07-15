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Коммерческие вытрезвители могут появиться в России в октябре

Коммерческие вытрезвители могут появиться в России в октябре

00:45  Автор: Жанна Звягина


Источник: Известия



Коммерческие вытрезвители могут появиться в России в октябре, пишет в четверг газета «Известия».

По данным издания, в третьем квартале Министерство юстиции завершит экспертизу документа, определяющего порядок работы таких заведений.

С начала 2021 года вступили в силу два закона, регулирующие систему медицинских вытрезвителей, после чего заинтересованные ведомства принялись за разработку подзаконных актов, которые должны запустить механизм.

Заместитель министра здравоохранения Олег Сагалай сообщил, что порядок организации платных вытрезвителей уже подготовлен и согласован Минздравом, Минтрудом и МВД. В настоящее время документ проходит экспертизу в Минюсте. «После этого, мы надеемся, будет опубликован и вступит в силу. Мы рассчитываем, что работа по этому документу будет завершена в третьем квартале», — сообщил он.

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По словам замглавы ведомства, в документе прописаны структура, штатная численность, параметры помещений, освещенности и др. Рекомендовано оснастить вытрезвители медицинским кабинетом, душевыми и туалетами и камерами хранения. Государство может на льготных условиях предоставить площади, а частная клиника или предприятие будет оказывать постояльцам платные услуги.

Клиентов в вытрезвители будут доставлять полицейские патрули при соблюдении ряда правил — так, подростков и беременных женщин привозить в вытрезвитель будет запрещено.

Полномочиями по открытию вытрезвителей предлагается наделить региональные и муниципальные власти.


#алкоголь #правозащита #здравоохранение


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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