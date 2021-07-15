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Кремль отреагировал на обращение жителей омской деревни к Меркель из-за плохих дорог

Кремль отреагировал на обращение жителей омской деревни к Меркель из-за плохих дорог

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на обращение жителей омской деревни Верхний Карбуш к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Они попросили немецкого политика помочь отремонтировать дорогу и пожаловались на бездействие местных властей.

Песков заверил, что теперь на проблему будет обращено надлежащее внимание со стороны областного правительства. Гнев жителей он назвал "абсолютно оправданным".

"Они абсолютно правы, и это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей", – цитирует его РИА Новости.

Ранее на обращение ответили в офисе самой Меркель – там выразили сожаление в связи с тем, что немецкий канцлер не имеет права вмешиваться в деятельность властей Омской области. Местные жители при том заметили, что ситуация с дорогой начала сдвигаться с мертвой точки после "волшебного пинка" чиновникам.

Как писал Ruposters, жители Верхнего Карбуша в начале июня записали видеообращение к Меркель с просьбой отремонтировать дороги в деревне. Они объяснили, что деревня была создана на рубеже XIX-XX веков русскими немцами и в ней живет множество людей с немецкими корнями, а соотечественники, переехавшие в Германию, во время визитов на малую родину всегда удивляются состоянию местных дорог.

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По материалам: uposters.ru

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