Лунный день сегодня 15 июля 2021 года

Вадим Карасев

Рекомендации, отраженные в ежедневном лунном календаре, помогут провести день успешно, даже если энергетика Луны нестабильна. Своевременные советы астрологов придадут уверенности, благодаря которой получится преодолеть любые трудности.

Четверг будет одним из самых оптимистичных дней июля. В эти сутки эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не медлить и воплощать в жизнь смелые идеи, но при этом оставаться бдительными, чтобы на волне везения не упустить значимые детали.

Фаза Луны: 6 лунные сутки растущее ночное светило проведет в знаке Девы. Энергетика этого союза располагает к работе, связанной с финансами, сбором информации, обучением и налаживанием деловых контактов.

Магнитные бури 15 июля: вспышек на Солнце не фиксируется. На четверг магнитных бурь не прогнозируют.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

оптимистичный настрой;воплощение в жизнь смелых планов;общение;финансовые операции;обучение;романтические отношения.неуверенность;мнительность;спешка.

6 лунный день удачен для любых работ по дому, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не занимать все время уборкой или ремонтом. В эти сутки появляется возможность преуспеть во многих сферах жизни, а значит, можно отложить не самые значимые дела и заняться решением действительно важных вопросов.

Что надеть в этот четверг

Удачным выбором будет одежда синих оттенков. Эти цвета дарят уверенность в себе и помогают находить общий язык с окружающими людьми. Узоры в виде кругов и овалов будут предпочтительными: они помогут сосредоточиться на важном деле и завершить его без промедления. Из украшений стоит обратить внимание на изделия из серебра, а в качестве талисмана выбрать бирюзу, халцедон или мрамор.

Любовь и общение 15 июля

В четверг можно смело назначать свидания, знакомиться с новыми людьми, заниматься поиском второй половинки и налаживать семейные отношения. Этот день будет позитивным, а значит, удача в личной жизни гарантирована тем, кто идет к своей цели и не боится перемен. Астрологи рекомендуют проявлять инициативу и не забывать об уступках, которые помогут найти компромиссные решения в случае небольших разногласий.

Настроение и здоровье в 6 лунный день

Здоровью в этот четверг ничто не угрожает, однако соблюдать осторожность все же необходимо. В этот день уместными будут умеренные физические нагрузки, которые помогут поддержать организм в тонусе. Прогулки на свежем воздухе и водные процедуры будут благотворно влиять на здоровье и настроение. Сохранить оптимистичный настрой позволят также аффирмации.

Финансы и работа по лунному календарю

6 лунные сутки — время для активного завоевания авторитета, обучения и проведения сделок. В эти сутки важным спутником успеха будет не только умение принимать быстрые решения, но и внимание к интуиции. Внутренний голос поможет обойтись без неприятностей и не совершить фатальных ошибок.