Матильда Шнурова отпраздновала 35-летие с Настей Ивлеевой и другими подругами на Миконосе

Вадим Карасев

В начале недели Настя Ивлеева, Матильда Шнурова и Диана Коркунова вместе с большой компанией улетели отдыхать на греческий остров Миконос, где сейчас весело проводят время и ни в чем себе не отказывают.

Вчера же экс-супруга Сергея Шнурова отпраздновала на курорте свое 35-летие. С самого утра ресторатора и владелицу балетной школы ждало много сюрпризов и трогательных поздравлений от друзей. В какой-то момент официанты ресторана, в котором уютно устроилась большая компания, вынесли для именинницы десерт с надписью на английском языке "С днем рождения, Матильда", и она смогла загадать желание.





Матильда Шнурова









Диана Коркунова и Настя Ивлеева





Матильда Шнурова и Диана Коркунова

После праздничного завтрака Матильда, Настя и Диана прямо в ресторане исполнили песню Славы Марлоу "Снова я напиваюсь", которая, по всей видимости, и стала девизом дня, а потом отправились загорать и купаться в теплом море. На пляже звездные подруги сделали несколько снимков в бикини, которыми потом по очереди поделились в своих микроблогах. Сама именинница кратко подписала фото с Настей и Дианой "Аристократки", а вот Ивлеева и Коркунова оставили под ними более развернутые комментарии.

С днем рождения, звезда!

— подписала кадр из этой фотосессии Ивлеева, обращаясь к Матильде.





Настя Ивлеева, Диана Коркунова и Матильда Шнурова

Трогательные фотографии трех легендарных подруг,

— а так новые снимки в своем инстаграме описала блогер Диана Коркунова.





Чуть ранее Матильда опубликовала в своем инстаграме еще один пост, в котором рассказала, что же значит для нее новая дата. Шнурова пришла к выводу, что возраст — очень условное понятие, а также рассказала, как встречает и что ощущает именно в свои 35 лет.

35. Сегодня думаю, что возраст — очень относительное понятие. Моя мама, например, в этом возрасте имела двоих детей и выращивала розы на балконе. А у меня нет детей, и я с подругами в четыре утра в одежде прыгаю в бассейн под The Weeknd. Мы ограничены разве что временем. Об этом я помню всегда. Если чувствую, что нужно сказать, — скажу, если нужно действовать — не буду стоять на месте. Хочу успеть увидеть, прочитать, понять, не упустить. Не хочу потратить это драгоценное время бездарно и впустую. А в остальном возраст — это большая условность. Только момент здесь и сейчас, близкие любимые люди, любовь в сердце и мечты, планы, цели, желание жить и творить. Всем сегодня большое сердечко! Я счастлива,

— поделилась мыслями Шнурова.





Настя Ивлеева и Матильда Шнурова

Напомним, Матильда была замужем за лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым с 2010 по 2018 год. Бывшие супруги не стали публично говорить о причинах развода, однако всего через четыре месяца после их разрыва Сергей Шнуров снова женился — на сей раз на светской львице Ольге Абрамовой, которая моложе его почти вдвое. Недавно Сергей и Ольга впервые стали родителями. О поле и имени новорожденного малыша пока ничего не известно. Для Шнурова этот ребенок стал третьим: от предыдущих отношений у него также есть взрослые дочь и сын.









Матильда Шнурова и Диана Коркунова



