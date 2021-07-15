Матвиенко выразила соболезнования президенту бундестага в связи с наводнением в Германии

Лидия Мартынова

19:24 Автор: Жанна Звягина

Источник: Официальный сайт Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила соболезнования президенту бундестага Райнеру Хазелоффу в связи с трагическими последствиями наводнения в Германии. Об этом в четверг сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«В этот тяжелый час прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от разгула стихии», — говорится в телеграмме.

С понедельника, 11 июля, сильные дожди продолжаются в Германии из-за действия циклона «Бернд», что привело наводнению. Основной удар стихии пришелся на западные и юго-западные регионы ФРГ, где реки вышли из берегов и затопили улицы. Больше всего пострадали федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, где последствия наводнения привели к гибели более 40 человек. Еще десятки пострадали, десятки человек числятся пропавшими без вести. Наводнение привело к разрушению жилых домов и объектов инфраструктуры.

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Ранее в четверг соболезнования в связи с трагическими последствиями циклона канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру направил президент России Владимир Путин.

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