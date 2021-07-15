Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Меган Маркл стала продюсером Netflix и планирует снять детский сериал

Меган Маркл стала продюсером Netflix и планирует снять детский сериал

39-летняя Меган Маркл официально стала продюсером детского сериала на Netflix. Об этом Меган сообщила на странице фонда Archewell Productions, который они представляют вместе с супругом, 36-летним принцем Гарри:

Я очень рада, что Archewell Productions в партнерстве с мощной платформой Netflix и невероятными продюсерами представят вам этот новый мультсериал, в котором прославляются выдающиеся женщины в истории.

Pearl ("Жемчужина") — рабочее название сериала, дата выхода которого еще не определена. В центре сюжета — героические приключения 12-летней девочки, которая ищет свою истинную силу и находит вдохновение у влиятельных женщин в мировой истории.

Как и многие девочки ее возраста, наша героиня Перл находится на пути самопознания, пытаясь преодолеть ежедневные жизненные трудности,

— анонсировала начало работы над сериалом Меган.


В проекте будут участвовать такие профессионалы киноиндустрии, как Кэролайн Сопер, Лиз Гарбус, Дэн Коган, Аманда Рында и Дэвид Ферниш. Последний тут же сообщил об анонсе проекта в своем инстаграме. Кинорежиссер и продюсер Дэвид Ферниш, супруг музыканта Элтона Джона, написал в публикации:

Команда, работающая над сериалом, — первоклассная, и Netflix — идеальный партнер.

Поклонники выразили большую радость по поводу нового сериала, единодушно написав в комментариях:

Это будет потрясающе!

Не могу дождаться!

Невероятные новости!


Этот проект обещает Меган не только творческую самореализацию, но и многомиллионный контракт. Издание The Times сообщило, что, по мнению инсайдеров отрасли, сделка с Netflix будет структурирована следующим образом: Меган сначала получит аванс в размере от 1,85 до 3,7 миллиона долларов в год, а потом будет зарабатывать больше по мере выпуска шоу.

Королевские эксперты считают, что Маркл сотрудничает с Netflix ради пиара. Так, Даниэла Эльзер заявила, что если Гарри и Меган, недавно ставшие родителями во второй раз, "не хотят, чтобы их списывали со счетов как маркетинговый трюк", им нужно будет "доказать, что они стоят инвестиций". Для этого Меган и "вышла на работу" продюсером.

Вся их способность зарабатывать деньги привязана к их способности создавать хороший пиар. Если интерес к ним ослабнет или возникнет общественная усталость от дуэта "никогда не пропадающих из новостей", их ценность может резко упасть,

— написала Эльзер в своей авторской колонке.


Меган Маркл и принц Гарри

К сожалению, пиар четы в последнее время все больше связан со скандалами. Отрезанные от финансирования королевской семьи после своего переезда и громких заявлений, принц Гарри и Меган вот-вот потеряют надежду на добрые отношения с родственниками.

Если после визита Гарри на родину для открытия памятника его погибшей матери принцессе Диане появились слухи, что братья решили помириться, то сейчас все вернулось на круги своя. Инсайдеры сообщают, что принц Уильям снова будет враждовать.

Уильям почувствовал, что сглаживание ситуации не работало довольно долго. Он чувствовал, что необходимы решительные действия, что ему нужно сыграть с ними в их собственную игру,

— написала королевский эксперт Шарлотта Гриффитс для The Mail.


Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи
Юлия Капустина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

"Все показала. К гинекологу можно не ходить": раздвинувшая ноги Настя Каменских взбесила фанатов
"Все показала. К гинекологу можно не ходить": раздвинувшая
Меган Маркл стала продюсером Netflix и планирует снять детский сериал
Меган Маркл стала продюсером Netflix и планирует снять детский сериал
Канны-2021: Джорджина Родригес, Стелла Максвелл, Луи Гаррель, Александр Кузнецов на премьере фильма "Франция"
Канны-2021: Джорджина Родригес, Стелла Максвелл, Луи Гаррель,
Звездный игрок «Далласа» Лука Дончич попал на обложку видеоигры NBA 2K22 (ФОТО)
Звездный игрок «Далласа» Лука Дончич попал на обложку видеоигры NBA
Российская сборная примет участие в 53-й Международной химической олимпиаде школьников
Российская сборная примет участие в 53-й Международной химической
В Туву началась поставка цифрового оборудования для центра «IT-куб»
В Туву началась поставка цифрового оборудования для центра «IT-куб»
Свыше 1,2 тысяч подмосковных детей отдохнут в лагерях на Черном море в третью смену
Свыше 1,2 тысяч подмосковных детей отдохнут в лагерях на Черном море
В Астрахани 1 сентября откроется новая школа на 1 тысячу мест
В Астрахани 1 сентября откроется новая школа на 1 тысячу мест
В Краснодарском крае откроется 8 новых школ
В Краснодарском крае откроется 8 новых школ
Возрастной ценз: нужно ли ограждать детей от деструктивного контента
Возрастной ценз: нужно ли ограждать детей от деструктивного контента
Для казино и букмекеров планируют снизить налоги – Рада приняла законопроект за основу
Для казино и букмекеров планируют снизить налоги – Рада приняла
В Госдуме объяснили, зачем планируют ввести обязательную регистрацию животных
В Госдуме объяснили, зачем планируют ввести обязательную регистрацию

Топ на сегодня

"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на участников ДТП
"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на
Папу Франциска выписали из больницы после операции
Папу Франциска выписали из больницы после операции
Рада приняла закон об урегулировании долгов за газ
Рада приняла закон об урегулировании долгов за газ
4 простых лайфхака для эффектных модных образов в жару
4 простых лайфхака для эффектных модных образов в жару
Артем Туров: предложения жителей Донбасса найдут отражение в народной программе "Единой России"
Артем Туров: предложения жителей Донбасса найдут отражение в народной

Еще по теме

Стало известно, над чем работают в Netflix Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри заключили контракт с Netflix
Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили Меган Маркл и принца Гарри с помолвкой
Принц Гарри познакомил свою новую возлюбленную Меган Маркл с семьей