Меган Маркл стала продюсером Netflix и планирует снять детский сериал

Вадим Карасев

39-летняя Меган Маркл официально стала продюсером детского сериала на Netflix. Об этом Меган сообщила на странице фонда Archewell Productions, который они представляют вместе с супругом, 36-летним принцем Гарри:

Я очень рада, что Archewell Productions в партнерстве с мощной платформой Netflix и невероятными продюсерами представят вам этот новый мультсериал, в котором прославляются выдающиеся женщины в истории.

Pearl ("Жемчужина") — рабочее название сериала, дата выхода которого еще не определена. В центре сюжета — героические приключения 12-летней девочки, которая ищет свою истинную силу и находит вдохновение у влиятельных женщин в мировой истории.

Как и многие девочки ее возраста, наша героиня Перл находится на пути самопознания, пытаясь преодолеть ежедневные жизненные трудности,

— анонсировала начало работы над сериалом Меган.





В проекте будут участвовать такие профессионалы киноиндустрии, как Кэролайн Сопер, Лиз Гарбус, Дэн Коган, Аманда Рында и Дэвид Ферниш. Последний тут же сообщил об анонсе проекта в своем инстаграме. Кинорежиссер и продюсер Дэвид Ферниш, супруг музыканта Элтона Джона, написал в публикации:

Команда, работающая над сериалом, — первоклассная, и Netflix — идеальный партнер.

Поклонники выразили большую радость по поводу нового сериала, единодушно написав в комментариях:

Это будет потрясающе!

Не могу дождаться!

Невероятные новости!





Этот проект обещает Меган не только творческую самореализацию, но и многомиллионный контракт. Издание The Times сообщило, что, по мнению инсайдеров отрасли, сделка с Netflix будет структурирована следующим образом: Меган сначала получит аванс в размере от 1,85 до 3,7 миллиона долларов в год, а потом будет зарабатывать больше по мере выпуска шоу.

Королевские эксперты считают, что Маркл сотрудничает с Netflix ради пиара. Так, Даниэла Эльзер заявила, что если Гарри и Меган, недавно ставшие родителями во второй раз, "не хотят, чтобы их списывали со счетов как маркетинговый трюк", им нужно будет "доказать, что они стоят инвестиций". Для этого Меган и "вышла на работу" продюсером.

Вся их способность зарабатывать деньги привязана к их способности создавать хороший пиар. Если интерес к ним ослабнет или возникнет общественная усталость от дуэта "никогда не пропадающих из новостей", их ценность может резко упасть,

— написала Эльзер в своей авторской колонке.





Меган Маркл и принц Гарри

К сожалению, пиар четы в последнее время все больше связан со скандалами. Отрезанные от финансирования королевской семьи после своего переезда и громких заявлений, принц Гарри и Меган вот-вот потеряют надежду на добрые отношения с родственниками.

Если после визита Гарри на родину для открытия памятника его погибшей матери принцессе Диане появились слухи, что братья решили помириться, то сейчас все вернулось на круги своя. Инсайдеры сообщают, что принц Уильям снова будет враждовать.

Уильям почувствовал, что сглаживание ситуации не работало довольно долго. Он чувствовал, что необходимы решительные действия, что ему нужно сыграть с ними в их собственную игру,

— написала королевский эксперт Шарлотта Гриффитс для The Mail.





Принц Гарри и Меган Маркл с сыном АрчиЮлия Капустина