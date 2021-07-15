Меркель ответила на просьбу жителей омской деревни отремонтировать дорогу

Вадим Карасев

Власти Германии отреагировали на обращение жителей деревни Верхний Карбуш Омской области, попросивших канцлера ФРГ Ангелу Меркель отремонтировать главную улицу поселка.

В федеральной канцелярии выразили сожаление, что ничем не могут помочь в этой ситуации.

"Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", - говорится в ответе Берлина, который получила депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.



Представитель германских властей Надин Вахтер отметила, что Меркель не смогла ответить лично из-за большого количества обращений, и посоветовала жителям Верхнего Карбуша обратиться в московский офис "Международного союза немецкой культуры".

Дроздова заявила, что, несмотря на отказ Германии, обращение жителей дало определенный результат. "Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу", - сказала сельский депутат и добавила, что если дорога в поселке все же появится, то это будет "исключительно благодаря Меркель".

Как писал Ruposters, жители Верхнего Карбуша в начале июня записали видеообращение к Меркель с просьбой отремонтировать дороги в деревне. Они объяснили, что деревня была создана на рубеже XIX-XX веков русскими немцами и в ней живет множество людей с немецкими корнями, а соотечественники, переехавшие в Германию, во время визитов на малую родину всегда удивляются состоянию местных дорог. Обращения в российские органы власти результата не принесли, посетовали активисты.

