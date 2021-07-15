Меркель ответила на просьбу жителей омской деревни отремонтировать дорогу
Власти Германии отреагировали на обращение жителей деревни Верхний Карбуш Омской области, попросивших канцлера ФРГ Ангелу Меркель отремонтировать главную улицу поселка.
В федеральной канцелярии выразили сожаление, что ничем не могут помочь в этой ситуации.
"Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", - говорится в ответе Берлина, который получила депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.
Представитель германских властей Надин Вахтер отметила, что Меркель не смогла ответить лично из-за большого количества обращений, и посоветовала жителям Верхнего Карбуша обратиться в московский офис "Международного союза немецкой культуры".
Дроздова заявила, что, несмотря на отказ Германии, обращение жителей дало определенный результат. "Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу", - сказала сельский депутат и добавила, что если дорога в поселке все же появится, то это будет "исключительно благодаря Меркель".
Как писал Ruposters, жители Верхнего Карбуша в начале июня записали видеообращение к Меркель с просьбой отремонтировать дороги в деревне. Они объяснили, что деревня была создана на рубеже XIX-XX веков русскими немцами и в ней живет множество людей с немецкими корнями, а соотечественники, переехавшие в Германию, во время визитов на малую родину всегда удивляются состоянию местных дорог. Обращения в российские органы власти результата не принесли, посетовали активисты.