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МИД Италии предупредил о рисках при отдыхе за границей

МИД Италии предупредил о рисках при отдыхе за границей

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


21:49  Автор: Александр Тараканов



Министерство иностранных дел Италии выступило с заявлением, в котором содержится призыв к гражданам страны, собирающимся проводить летний отдых за границей, соблюдать осторожность, учитывая ситуацию с COVID-19, так как «любое передвижение может быть связано с риском медицинского характера», сообщает в четверг газета Corriere della Sera.

Речь идёт о случаях позитивного результата теста на коронавирус, автоматически требующего оставаться на карантине или самоизолироваться в зависимости от «мер, предписанных местным законодательством». Поэтому планируя поездку, необходимо внимательно продумать все её детали, «предусмотрев также и возможность задержки за границей», и «купить медицинскую страховку с покрытием рисков, связанных с COVID-19», заявили в ведомстве.

Заявление итальянского МИД последовало после того, как в Греции из-за положительных тестов на коронавирусную инфекцию была вынуждена сесть на карантин группа венецианских подростков, отмечавших на острове Иос окончание школы. В Италию они должны были вернуться два дня назад, пишет Adnkronos. По той же самой причине в Дубае застряли 300 итальянских школьников, у 200 из которых выявили COVID-19. Организаторам поездки пришлось аннулировать чартерный рейс, на котором в среду, 14 июля, планировалось возвращение группы в Италию.

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По данным Министерства здравоохранения Италии за четверг, в стране в результате обработки порядка 190 тысяч тестов на наличие COVID-19 выявлено 2455 случаев заражения, что на 302 случая больше, чем днём ранее. Соотношение количества сделанных тестов и числа полученных положительных результатов составило 1,3 процента (против 1,02 процента 14 июля). Больше всего случаев инфицирования выявлено в Ломбардии (381), Сицилии и Лацио (по 353), Венето (318) и Кампании (234).

На сегодняшний день носителями COVID-19 в Италии являются 40 900 человек (минус 800 за сутки). Количество госпитализированных с симптомами заболевания сократилось на 19 — до 1089. Интенсивная терапия требуется 153 тяжелобольным (плюс два). Число бессимптомных больных, находящихся на карантине или в домашней самоизоляции, уменьшилось на 783 — до 38 658.

За сутки признаны выздоровевшими 3 264 человека, за то же время скончались девять инфицированных COVID-19. В общей сложности за время пандемии в стране заразились коронавирусом нового типа, включая 127 840 умерших и 4 109 579 выздоровевших, 4 278 319 человек.

По данным Il Sole 24 Ore, в Италии по состоянию на вечер 15 июля сделано 59 612 943 прививки против коронавируса, число прошедших полный курс иммунизации составляет 25 499 062, что соответствует 43% населения страны.


#отдых #Италия #туризм


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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