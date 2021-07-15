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На наскальном рисунке из испанской пещеры изображен сборщик дикого меда

На наскальном рисунке из испанской пещеры изображен сборщик дикого меда

Археологи обнаружили редкий наскальный рисунок, изображающий сбор меда диких пчел, в пещере, в горном хребте Кастеллоте на северо-востоке Испании. Сцена сбора меда исключительно хорошо сохранилась. Стилистический анализ указывает, что рисунок был сделан около 7500 лет назад.

Картина была найдена в центральной части скального убежища Барранко-Гомес на берегу реки Гуадалопе. На стене шириной более 12 метров есть три изображения. Наряду со сценой сбора меда там нарисованы пара охотников с луками и бегущая олениха, оглядывающаяся назад. Рисунки относятся к характерному стилю позднего палеолита средиземноморского побережья Испании, известному как «левантийский стиль». Большая часть таких наскальных изображений найдена в Валенсии и Каталонии. Впервые они были обнаружено в Теруэле в 1903 году. Всего известно 758 скальных убежищ, пещер и ущелий, в которых были обнаружены изображения, начиная от геометрических линий и заканчивая сценами охоты, собирательства, танцев или войны, изображения человеческих фигур и животных. Ученые выделяют в истории «левантийского стиля» четыре стадии: натуралистическая, стилизованная статика, стилизованная динамика и переход к схематизму.

Среди наскальных рисунков «левантийского стиля» уже встречались сцены сбора дикого меда, когда человек забирается на дерево или скалу, чтобы добыть пчелиные соты. Самую известную из них — «Человека из Бикорпа» — нашел в начале XX века учитель Хайме Гари-и-Поч в пещерах Куэвас-де-ла-Аранья в муниципалитете Бикорп в Валенсии. Возраст этого рисунка оценивается в 8000 лет.

Находка оказалась наиболее детализированной сценой сбора меда по сравнению с аналогами из других мест Испании. В отличие от «Человека из Бикорпа», который карабкался наверх по лианам, сборщик меда из Барранко-Гомес воспользовался веревочной лестницей. «Мы можем видеть фигуру человека с четко обозначенными чертами лица, который поднимается по лестнице, чтобы добраться до гнезда диких пчел. Сцена показывает, что в то время использовались передовые методы добычи: перед подъемом лестница была закреплена наверху, рядом с пчелиной колонией, в то время как на средней высоте есть колышек, прикрепляющий лестницу к скале и обеспечивающий большую стабильность. […] Собиратель поднимается по лестнице с вытянутыми руками и ногами, обнимая ее, чтобы свести к минимуму раскачивание», — описывают рисунок археологи.

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По материалам: polit.ru

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