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Нацсовет оштрафовал «1+1» после трансляции популярного российского сериала

Нацсовет оштрафовал «1+1» после трансляции популярного российского сериала
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрел результаты внеплановой проверки ООО "ТРК "Студия 1+1" (логотип "1+1") и принял решение применить штрафную санкцию к лицензиату на сумму 71 488,95 грн за нарушение требований украинского законодательства при трансляции телесериала "Кухня" на негосударственном языке.

"Проанализировав предоставленные лицензиатом документы и объяснения, по результатам проверки было установлено, что трансляция сериала "Кухня" (производства ООО Keystone Production по заказу ЗАО YBW Group, 2013, Российская Федерация) на русском языке с украинскими субтитрами является нарушением требований абзаца второго части пятой статьи 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Поэтому Национальный совет, учитывая нормы статьи 72 настоящего закона, применил к вещателю санкцию "взыскание штрафа". Это - 5% от суммы лицензионного сбора, что для телеканала "1+1" составляет 71 488,95 грн", - отметили в Нацсовете.
В течение 30 дней со дня уведомления Национальным советом о принятом решении компания должна уплатить штраф в государственный бюджет.

Внеплановая невыездная проверка ООО "ТРК "Студия 1+1" была назначена на обращение гражданина Максима Ковбыка, который жаловался на неправомерную трансляцию в эфире телеканала "1+1" с 13 апреля по 30 мая 2020 года сериала "Кухня" на негосударственном языке. Мониторинг Национального совета состоялся в период с 27 апреля по 5 мая.

Как сообщалось, абзац 2 части пятой статьи 10 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" предусматривает, что телерадиоорганизации осуществляют трансляцию фильмов и/или передач, которые не являются их собственным продуктом, исключительно на государственном языке, за исключением фильмов и передач (кроме детских и анимационных), созданных до 1 августа 1991 года.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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