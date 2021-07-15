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Нижегородской ярмарке 199 лет

Нижегородской ярмарке 199 лет

01:17  Автор: Светлана Заверняева



Крупнейшая в царской России ярмарка открылась в Нижнем Новгороде 15 июля 1822 года.

Торговать на центральной площади Нижнего Новгорода начали ещё в XIII веке. Но только в XIX веке здесь были устроены санитарно-технические помещения, была построена первая в России подземная сводчатая канализация. В 1840-е годы на ярмарку ежегодно приезжало около 15 тысяч купцов, в том числе из Западной Европы, Америки и Средней Азии.

К середине XIX века, когда ярмарка стала самой известной в России, был образован уникальный архитектурный ансамбль, которому не было равных не только в русском, но и в европейском градостроительстве того времени. В конце 19 — начале 20 века было издано много иллюстрированных календарей, путеводителей, художественных альбомов и открыток с видами Нижегородской ярмарки.

День 15 июля в истории


В советское время ярмарка была ликвидирована, а её многочисленные постройки приспособили под жилые помещения. Решение о возрождении Нижегородской ярмарки было принято только в 1990 году. 5 ноября 1991 года состоялось официальное учреждение Всероссийского акционерного общества «Нижегородская ярмарка». В его состав входит банк, выставочный комплекс, страховая компания, туристический центр. Главное место в её работе стали занимать промышленные выставки и оптовая продажа товаров по образцам.


#история #торговля


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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