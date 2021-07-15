Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 15 июля 2021 года

Вадим Карасев

Сегодня четверг, который по статистике является самым «ленивым» днем любой недели. Опровергнуть или подтвердить данный статус может число, которое будет сегодня у руля. Именно о нем и его настроении и пойдет речь далее.

Этот день обещает быть благоприятным. Забегая вперед, скажем, что сегодня важно в любой ситуации сохранять позитивное мышление, так как оно поможет вам добиваться желаемого во всех сферах жизни.

Число-покровитель 15 июля 2021 года

Чтобы узнать, какое число будет отвечать за нашу судьбу и удачу в этот день, необходимо сложить все цифры даты и прибавить к ним порядковый номер четверга, то есть, 4: 1+5+0+7+2+0+2+1+4=22. 2+2=4.

Четверка выходит на сцену, а это значит, что день будет очень размеренным и спокойным. Энергетика этого числа не имеет четко прослеживаемого вектора. Она сочетает в себе мужское и женское начало, без остатка растворившиеся друг в друге. Это значит, что многих из нас могут перестать посещать гениальные идеи. Творческий застой может негативно сказаться на успехе, так что этот четверг действительно может подтвердить свой статус непродуктивного дня. С другой стороны, люди будут спокойными, что даст возможность избежать ошибок в принятии решений.

Главный символ этого дня — слон. Его отличают спокойствие, благородство, доброта.





События 15 июля из прошлого

15 июля 1799 года был обнаружен Розеттский камень — один из интереснейших артефактов, найденных за последние несколько столетий. В этот день вам стоит смотреть в оба, так как Вселенная может преподнести вам неожиданный подарок.

15 июля 1869 года был запатентован маргарин как заменитель сливочного масла для военных нужд. То, что вы сделаете сегодня, может иметь крайне важное значение для вашего будущего.

15 июля 1916 года была основана компания по производству самолетов, которая впоследствии переименуется в «Боинг эирплейн». Также 15 июля 1923 года была образована в СССР авиакомпания «Аэрофлот». Этот день неразрывно связан с самолетами. Это благоприятное время для полетов и дальних поездок.

15 июля 1963 года были восстановлены дипломатические отношения между СССР и Израилем. В этот день гораздо выгоднее договориться с кем-то, нежели гнуть свою линию и провоцировать конфликтные ситуации.

Советы нумерологов на этот четверг

Первый и самый главный совет этого дня — не торопитесь. Вся суть сегодня в деталях.

Старайтесь получать удовольствие от происходящего. Занимайтесь теми делами, которые вы любите больше всего.

Это благоприятный день для того, чтобы провести время с второй половинкой, родственниками или друзьями.

Большой успех ожидает тех, кто занимается благотворительностью и делает добрые дела. Четверка любит, когда люди жертвуют чем-то ради других, пусть это даже что-то не особо важное.

Это отличное время для совершения плановых покупок. Не стоит тратить больше, чем вы можете себе позволить.

Талисманы удачи на 15 июля

В день, когда миром правят все четыре стихии, полезными окажутся камни-талисманы, также сочетающие в себе силу всех стихий — например, малахит. Этот минерал будет полностью синхронизирован с энергетикой Четверки.

Белый цвет в одежде. Белый цвет с физической точки зрения универсален. В биоэнергетике он тоже обладает универсальными свойствами. Одежда такого цвета поможет вам не терять уверенность и находить общий язык с окружающими.