"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на участников ДТП

Вадим Карасев

Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его на три года права управления определенными транспортными средствами. После этого скандальный блогер дал интервью журналистам, пожаловавшись на участников ДТП, сообщает "Рен ТВ".

По словам Эдварда Била, участники крупного ДТП стали требовать больше, чем было оговорено до этого.



"Я сказал: "Ребята, давайте я вам сделаю за свой счет машины, тем, у кого тотал, я куплю новую такую же машину такого же года". Они сказали: "Так, давайте нам все это деньгами, не надо нам чинить и сверху еще за моральный ущерб". Условно говоря, они начали борзеть. Если в случае с Марией я все сделал, как она хотела, из кожи воны вылез, то здесь люди начали борщить. Нормальные суммы (начали требовать — прим. ред.) 20 зарплат", — заявил блогер.

Эдвард Бил предположил, что участники ДТП принялись менять договоренности, узнав о сумме, которую получила в качестве компенсации пострадавшая Мария Артемова.

По словам Била, ему назначила встречу одна из участниц скандального ДТП — женщина хотела, чтобы он прямо во время судебного заседания оценил повреждения ее автомобиля Range Rover.

"Они такую там сумму забьют сейчас своим оценщиком. Так не делается. Это уже не по-человечески. Она говорит: "Это тотал". Мои эксперты говорят, что ее можно сделать", — заявил Эдвард Бил.

Как писал NEWSTES, ранее блогер Эдвард Бил развелся с женой, сообщившей ему о своей беременности.