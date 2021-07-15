Папу Франциска выписали из больницы после операции

Анастасия Иванова

В среду, 14 июля, Папа Римский Франциск покинул больницу после перенесенной 10 дней тому назад операции на кишечнике.По словам очевидцев, 84-летний понтифик покинул больницу в Рим в среду утром на автомобиле.Ранее директор Ватиканского пресс-центра Маттео Бруни заявил, что Папа Франциск еще на несколько дней останется в больнице.В воскресенье понтифик прочитал еженедельную молитву с балкона больницы в Риме, где он находился на послеоперационной реабилитации. Эта молитва стала первой, которую Франциск прочитал из окна, выходящего на площадь Святого Петра.