Папу Франциска выписали из больницы после операции
Сегодня, 03:45 Анастасия Иванова
В среду, 14 июля, Папа Римский Франциск покинул больницу после перенесенной 10 дней тому назад операции на кишечнике.
По словам очевидцев, 84-летний понтифик покинул больницу в Рим в среду утром на автомобиле.
Ранее директор Ватиканского пресс-центра Маттео Бруни заявил, что Папа Франциск еще на несколько дней останется в больнице.
В воскресенье понтифик прочитал еженедельную молитву с балкона больницы в Риме, где он находился на послеоперационной реабилитации. Эта молитва стала первой, которую Франциск прочитал из окна, выходящего на площадь Святого Петра.
По материалам: gogetnews.info