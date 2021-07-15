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Папу Франциска выписали из больницы после операции

Папу Франциска выписали из больницы после операции
В среду, 14 июля, Папа Римский Франциск покинул больницу после перенесенной 10 дней тому назад операции на кишечнике.

По словам очевидцев, 84-летний понтифик покинул больницу в Рим в среду утром на автомобиле.
Ранее директор Ватиканского пресс-центра Маттео Бруни заявил, что Папа Франциск еще на несколько дней останется в больнице.

В воскресенье понтифик прочитал еженедельную молитву с балкона больницы в Риме, где он находился на послеоперационной реабилитации. Эта молитва стала первой, которую Франциск прочитал из окна, выходящего на площадь Святого Петра.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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