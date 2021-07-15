Педагоги из 110 городов России прошли стажировки на площадках московских школ

Лидия Мартынова

В этом году проекту «Гостеприимные школы» исполнилось три года. На сегодняшний день 506 образовательных организаций Москвы делятся эффективными практиками столичной системы образования с коллегами из других городов, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Для российских педагогов – это уникальная возможность использовать опыт московских школ и получать от коллег практическую помощь в реализации собственных инициатив, а также внедрять уже работающие в столице проекты.

Такой практико-ориентированный формат позволяет директорам школ, их заместителям и педагогам проанализировать возможность запуска аналогичных проектов в своем городе. К примеру, особый интерес участники проявляют к московской системе подготовки и обучения школьных управленцев, работе предпрофессиональных классов, а также к эффективным инструментам управления современной школой.

На сегодняшний день представители систем образования из 110 городов совершили свыше 300 визитов. Отметим, что это один из форматов взаимодействия директоров школ, их заместителей и педагогов в рамках проекта «Взаимообучение городов». Подробнее о проекте можно узнать на сайте.