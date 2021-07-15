Подведены итоги Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»

Влада Некрасова

125 коллективов и индивидуальных участников стали победителями Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций», сообщает Минпросвещения России.

Республика Беларусь заняла призовые места в номинациях: «Художественный текстиль», «Роспись», «Фольклорный коллектив». Финальный этап прошёл с 8 по 11 июля 2021 года в очно-дистанционном формате.

Очная часть, в которой принимали участие финалисты фестиваля из Вологодской области, проходила на базе Образовательного центра – кадетской школы «Корабелы Прионежья» имени Героя России Юрия Леонидовича Воробьёва.

Участники в прямом эфире показывали зрителям и членам жюри свои работы, отражающие культурно-исторические особенности региона: произведения из текстиля, роспись по стеклу, дереву. В рамках фестиваля школьники представили творческие номера, выступив в танцевальном и песенном жанрах.

На фестивале прошли мастер-классы по народным промыслам: росписи по ткани, вышивке, кузнечному делу и другим. Также состоялась Всероссийская научно-практическая конференция для педагогической общественности, на которой обсуждался потенциал дополнительного образования для сохранения и развития народного художественного творчества в условиях глобальных вызовов.

Главная задача фестиваля – выявить одарённых детей в сфере народной культуры и искусства. Работы финалистов, церемонии открытия и закрытия можно посмотреть на цифровой онлайн-платформе.

Россия и Республика Беларусь давно и успешно взаимодействуют в области науки и техники и совместно решают стратегическую задачу создания единого научно-технологического и цифрового пространства Союзного государства.

Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, особое внимание необходимо уделять патриотическому воспитанию молодёжи, сохранению памяти о важнейших событиях общего прошлого стран и недопущения попыток фальсификации истории.

Так, во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности», который ежегодно проводится под эгидой Минпросвещения России, активно принимают участие школьники не только из России, но и из Республики Беларусь.

В отборочном туре федерального этапа приняли участие 1510 человек – победителей региональных этапов фестиваля из 66 регионов Российской Федерации и ребят, представляющих Республику Беларусь.

Всероссийский детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» проходит при поддержке Минпросвещения России, его организатором выступает Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

Мероприятие способствует развитию творческих способностей обучающихся, стимулируя интерес к народной культуре, воспитанию уважения к культурному наследию народа на основе изучения народных ремёсел и фольклора, популяризации русского языка, знаний об истоках народного творчества, традициях и их прикладных аспектах в современной жизни, развитию национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, международного сотрудничества в сфере образования, выявлению лучших педагогических практик по этнокультурному воспитанию и образованию обучающихся.

С 2020 года фестиваль «Наследники традиций» расширил этнокультурные границы и вышел на международный уровень: в мероприятии принимают участие творческие коллективы и индивидуальные участники из числа соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных граждан.