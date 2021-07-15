Полезные свойства красной рябины и сферы её применения

Вадим Карасев

Рябина — растение, польза которого известна людям с глубокой древности. Эксперты в области биоэнергетики рассказали, в каких сферах применяют рябину и каковы свойства этого растения и его плодов.

Рябина полезно влияет на энергетику человека, причем это влияние может оказывать как само дерево, так и его плоды. Свойства рябины, описанные далее, неоспоримы и доказаны многовековым опытом ее использования в магии и целительстве.

Основные целебные свойства рябины

Полезными являются ягоды рябины. Их обычно заготавливают в периоды, когда они полностью созревают. Их срывают и сушат. Использовать лучше те деревья, которые расположены далеко от дорог. Высушенные ягоды рябины могут храниться до двух лет или даже чуть дольше. Именно столько они сохраняют все свои полезные свойства.

В ягодах рябины содержится много витамина С, а также каротин, витамины В2 и Е и полезные кислоты: щавелевая, фолиевая, яблочная. Еще в красной рябине ученые нашли полезные аминокислоты, эфирные масла и антоцианы.

Люди издревле использовали рябину при лечении простуды. После раскрытия полного химического состава рябины стало ясно, что это растение может использоваться как средство для повышения содержания витаминов в организме при авитаминозе. Если вы простудились, можно добавлять рябину в чай. В сочетании с медом и имбирным корнем эффект будет крайне положительным. Также рябина укрепляет иммунитет и улучшает работу щитовидной железы, замедляет старение.

Рябина применяется для лечения множества недугов, среди которых гастрит, камни в почках, полиартрит. Полезными могут быть не только плоды рябины, но также ее сок, кора и соцветия. Существует множество рецептов, но важно для начала ознакомиться с мнением врачей и проверить, нет ли у вас противопоказаний. Слишком большое количество рябины, принятой внутрь, может негативно сказаться на состоянии желудка.

Очень полезное свойство рябины — обеззараживание воды. Рябиновые ветки кладутся в воду. За счет наличия различных органических кислот происходит уничтожение бактерий и микробов. Достаточно подержать веточку рябины в воде несколько часов. Вода не только очистится, но и наполнится витаминами.

Использование рябины в магии

Рябина — дерево-воин. Посадить его рядом со своим домом — это отличная идея. Оно будет отгонять злых духов, спасать ваше жилище от ненастья, неприятностей, злых людей.

Такой же воинственный нрав и у плодов рябины. Они могут использоваться в качестве защиты от врагов и недоброжелателей. Для этого гроздь рябины нужно повесить над входной дверью или прямо перед ней. Еще плоды рябины можно класть в спальне, чтобы они защищали влюбленных от ссор и обид.

Огонь любви горький, но действенный. Если хочется, чтобы отношения жили дольше, а ссоры были более редкими, добавляйте немного рябины в чай себе и своей второй половинке. Как оберег семейного счастья рябину можно класть и на подоконник в спальне, не срывая ее с веток.

Из рябины в древности делали крестики для защиты себя и своего дома. Подобным образом поступали и в Европе. Возможно, что эта традиция пришла к нам именно оттуда.