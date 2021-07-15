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Польша сравнила власти Белоруссии с "туристическим бюро" для нелегальных мигрантов

Польша сравнила власти Белоруссии с "туристическим бюро" для нелегальных мигрантов

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал власти Белоруссии туристическим бюро для нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Европейский союз. Такие действия могут привести к новым санкциям со стороны ЕС, уверен он.

"Если процедура по привлечению мигрантов, можно сказать коммерческих туристов, из разных мест мира продолжится, то, думаю, не только Польша, но и все страны ЕС убедятся в идее наложения очередных санкций на Минск. Это нападение на общие границы ЕС абсолютно организованным образом", — цитирует его слова портал Forsal.pl.

По словам Рау, всё происходящее — бизнес, давно налаженный белорусским государством. Страна выступает в качестве "туристической фирмы", организующей процесс от посадки в самолет до пересечения границы.

Это чистейший бизнес, организованный белорусским государством, выступающим в роли туристического агентства, которое организует все — от посадки в самолет в различных местах по всему миру до транспортировки до белорусско-литовской границы с подсказкой, где и когда эту границу можно успешно пересечь. Это комплексные, циничные действия.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис утверждал, что Белоруссия уже долгое время поставляет в Европу нелегалов из арабских государств. В интервью Financial Times он рассказал о переправке беженцев из Багдада и Стамбула в РБ, а затем оттуда к границе Литвы. Такое путешествие обходится каждому из них в несколько тысяч долларов.

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По материалам: uposters.ru

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