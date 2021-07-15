Рада приняла закон об урегулировании долгов за газ

Влада Некрасова

Верховная Рада приняла закон №3508-д "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа", сообщила пресс-служба парламента. За документ проголосовали 303 народных депутата.Закон определяет организационные и экономические меры, направленные на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа. Действие документа распространяется на отношения по урегулированию задолженности за потребленный природный газ, услуги его распределения и транспортировки.Закон предусматривает порядок участия субъектов рынка в процедуре урегулирования задолженности за "голубое топливо" и услуги по его транспортировке. Кроме того, на законодательном уровне закрепляются пути и механизмы урегулирования такой задолженности, которые заключаются в:проведении взаиморасчетов с привлечением средств госбюджета;реструктуризации остатка непогашенной задолженности на определенных законом условиях;списании пени, штрафных и финансовых санкций, начисленных на задолженность, подлежащей урегулированию в соответствии с законом при условии погашения тела долга.Закон совершенствует, актуализирует и повышает эффективность использования установленных механизмов урегулирования долгов предприятий теплоэнергетики за "голубое топливо".Закон также направлен на регламентацию механизма расчетов за услуги распределения природного газа с применением счетов со спецрежимом использования. Это должно обеспечить надлежащее распределение средств и исключить дальнейшее образование и накопление задолженности газораспределительных предприятий перед оператором ГТС. Также закон должен усилить ответственность за нарушения на рынке природного газа, в том числе, за нарушение установленного порядка расчетов.