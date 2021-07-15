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Разумков рассказал, какие изменения нужно внести в языковой закон

Разумков рассказал, какие изменения нужно внести в языковой закон
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает нужным внести изменения в языковой закон. Он предлагает привести нормы закона в соответствие с решением Венецианской комиссии.

На вопрос о том, какие именно нужны изменения в закон, Разумков ответил: "Например, привести нормы закона в соответствие с решением Венецианской комиссии".
Отметим, в декабре 2019-го Венецианская комиссия обнародовала вывод к закону о государственном языке Украины. Согласно нему, Украина должна принять закон о национальных меньшинствах, а пока этого не случилось, перенести выполнение норм закона о языке, которые уже действуют.

Также Украина, в частности, должна снизить квотные требования к контенту на украинском языке; разрешить физическим лицам использовать язык меньшинств для общения между собой, в том числе, в общественных местах.

Напомним, министр культуры Александр Ткаченко считает нужным начинать применять штрафы за нарушение языкового закона именно к чиновникам и депутатам.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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