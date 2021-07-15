Российская сборная примет участие в 53-й Международной химической олимпиаде школьников

Алексей Вольцев

В этом году 53-я Международная химическая олимпиада школьников (МХО 2021) пройдёт с 25 июля по 2 августа в городе Осака (Япония) в дистанционном формате. В ней примут участие школьники из 79 стран. Девиз олимпиады: «Химия! Это круто!», информирует Минпросвещения России.

Соревнование включает один теоретический тур, который состоится 28 июля. Команда российских школьников была определена в июне на учебно-тренировочных сборах, в её состав вошли:

– Андрей Тырин (школа № 1329, г. Москва);

– Георгий Жомин (школа № 1568 имени Пабло Неруды, г. Москва);

– Тимофей Чаркин (школа «Летово», г. Москва);

– Александр Трофимов (гимназия № 9, г. Екатеринбург).

Руководитель сборной – профессор химического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Вадим Ерёмин, заместители – старший преподаватель МГУ Александр Белов, заместитель директора Университетской гимназии МГУ Александр Гладилин, учитель химии школы № 192 г. Москвы Леонид Ромашов.

Отбор команды и её подготовка проходили на химическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Сейчас идут заключительные занятия, включающие тренировочные олимпиады.

В 2020 году на 52-й Международной химической олимпиаде для школьников, которая проходила в дистанционном формате под патронатом Турции, российская сборная завоевала на состязании одну золотую медаль и три серебряные.

Победителям, призёрам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, присуждаются денежные премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

Министерство просвещения Российской Федерации уделяет большое внимание выявлению талантов и работе с одарёнными детьми на всех уровнях образования. Традиционно российская сборная формируется из победителей всероссийской олимпиады школьников и показывает высокий уровень подготовки и результатов.