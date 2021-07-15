Российских хакеров заранее обвинили в атаках на Олимпиаду в Токио

Вадим Карасев

Советник организационного комитета Олимпиады в Токио Тосио Нава заявил, что японские власти опасаются атак российских хакеров на системы Игр и трансляции. При этом чиновник исключил подобную угрозу со стороны Китая.

По словам советника, атаки из КНР могут осуществлять разве что хакеры-одиночки, поскольку организованная атака негативно повлияет на зимние Игры в Пекине, намеченные на 2022 год.

"Люди по всему миру будут смотреть Олимпиаду через интернет и по телевизору. Если атака на крайне защищенную систему увенчается успехом, и им удастся, к примеру, прервать трансляцию, - это очень повысит репутацию совершивших атаку хакеров. Нельзя себе представить, чтобы они не попытались", – считает он.

Наиболее вероятными взломщиками Нава назвал "преступные группировки из России, специализирующиеся на вирусах-вымогателях". Второй вариант – хакеры из КНДР, по некоторым данным использующие вирусы для пополнения государственного бюджета.

Олимпиада в японской столице пройдет с 23 июля по 8 августа в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Ruposters писал, что российских регбисток в Токио ранее изолировали.