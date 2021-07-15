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Словения открыла границы для туристов из Украины

Словения открыла границы для туристов из Украины
Словения разрешила въезд украинцам, которые полностью вакцинировались, имеют отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении от коронавируса. Об этом сообщает «Европейская правда».

Пересечь границу разрешается при условии предоставления негативного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы), отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или сертификата о прививки против COVID-19.
Словения признает не только утверждены в ЕС вакцины AstraZeneca, Johnson and Johnson, Pfizer, Moderna, но и не утверждены вакцины китайского происхождения CoronaVac, Sinopharm, Covishield и российский "Спутник V".
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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