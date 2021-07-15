СМИ: Роструд разъяснил механизм отстранения непривитых сотрудников от работы

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

08:26 Автор: Юлия Катенёва

Источник: Известия

Непривитых сотрудников без медотвода из сфер повышенного риска нужно отстранять от работы без сохранения зарплаты. Это касается даже тех, кто трудится удаленно. Такие разъяснения содержатся в письме Роструда, направленного в Ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов», пишут «Известия».

Основанием для таких действий является ст. 76 Трудового кодекса, которая позволяет отстранять от работы не только в случаях, обозначенных в Кодексе и федеральных законах, но и в рамках других нормативно-правовых актов, говорится в письме Федеральной службы по труду и занятости. Так, в Роструде указали на закон о «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Работодателей оштрафуют за непривитых сотрудников

Согласно документу, отказ от профилактических прививок может стать причиной отстранения от работы или отказа в приеме на нее, если деятельность сопряжена с высоким эпидемиологическим риском.

В письме также отмечается, что вакцинация от COVID-19 внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Таким образом она становится обязательной в случае принятия регионального постановления об обязательной вакцинации отдельных граждан, пояснили в Роструде.

Работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника от работы без сохранения заработной платы, если этот работник не имеет противопоказаний к прививке. И это касается в том числе тех, кто работает удаленно, не привит и не имеет официального медотвода, пишут «Известия» со ссылкой на документ Федеральной службы.

Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в конкретном регионе. При этом вернуться к своим обязанностям такие сотрудники смогут после вакцинации или по окончанию пандемии, поясняет Роструд.





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Напомним, первым регионом, которой ввел обязательную вакцинацию отдельных категорий сотрудников, стала Москва. Как ранее писала «Парламентская газета», с 15 июля в столице начнутся проверки, по итогам которых компании, не выполнившие требования об обязательных прививках работников, могут получить штраф.

#вакцинация #в регионах

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