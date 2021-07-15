Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » СМИ: Роструд разъяснил механизм отстранения непривитых сотрудников от работы

СМИ: Роструд разъяснил механизм отстранения непривитых сотрудников от работы

СМИ: Роструд разъяснил механизм отстранения непривитых сотрудников от работы

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


08:26  Автор: Юлия Катенёва


Источник: Известия



Непривитых сотрудников без медотвода из сфер повышенного риска нужно отстранять от работы без сохранения зарплаты. Это касается даже тех, кто трудится удаленно. Такие разъяснения содержатся в письме Роструда, направленного в Ассоциацию НК «Объединение корпоративных юристов», пишут «Известия».

Основанием для таких действий является ст. 76 Трудового кодекса, которая позволяет отстранять от работы не только в случаях, обозначенных в Кодексе и федеральных законах, но и в рамках других нормативно-правовых актов, говорится в письме Федеральной службы по труду и занятости. Так, в Роструде указали на закон о «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Работодателей оштрафуют за непривитых сотрудников


Согласно документу, отказ от профилактических прививок может стать причиной отстранения от работы или отказа в приеме на нее, если деятельность сопряжена с высоким эпидемиологическим риском.

В письме также отмечается, что вакцинация от COVID-19 внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Таким образом она становится обязательной в случае принятия регионального постановления об обязательной вакцинации отдельных граждан, пояснили в Роструде.

Работодатель вправе отстранить непривитого сотрудника от работы без сохранения заработной платы, если этот работник не имеет противопоказаний к прививке. И это касается в том числе тех, кто работает удаленно, не привит и не имеет официального медотвода, пишут «Известия» со ссылкой на документ Федеральной службы.

Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в конкретном регионе. При этом вернуться к своим обязанностям такие сотрудники смогут после вакцинации или по окончанию пандемии, поясняет Роструд.


Читайте также:

• Песков опроверг данные об ограничениях для непривитых чиновников • Непривитым туристам на Кубани грозит штраф до 30 тыс. рублей • Мурашко рассказал о порядке установления медотвода от вакцинации

Напомним, первым регионом, которой ввел обязательную вакцинацию отдельных категорий сотрудников, стала Москва. Как ранее писала «Парламентская газета», с 15 июля в столице начнутся проверки, по итогам которых компании, не выполнившие требования об обязательных прививках работников, могут получить штраф.


#вакцинация #в регионах


2482
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Углеродное регулирование ЕС затронет российские поставки на $7,6 млрд
Углеродное регулирование ЕС затронет российские поставки на $7,6 млрд
Законы кармы, о которых должен знать каждый
Законы кармы, о которых должен знать каждый
Педагоги из 110 городов России прошли стажировки на площадках московских школ
Педагоги из 110 городов России прошли стажировки на площадках
Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем Джастином
Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем
Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с дочерью Захарой
Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с
Буш-младший перечислил "невероятно плохие" последствия вывода войск из Афганистана
Буш-младший перечислил "невероятно плохие" последствия
Сакральный смысл Шестерки: энергетика числа 6 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Шестерки: энергетика числа 6 и его влияние на судьбу
Польша сравнила власти Белоруссии с "туристическим бюро" для нелегальных мигрантов
Польша сравнила власти Белоруссии с "туристическим бюро"
Полезные свойства красной рябины и сферы её применения
Полезные свойства красной рябины и сферы её применения
6 главных причин, по которым вы притягиваете к себе неудачи и неприятности
6 главных причин, по которым вы притягиваете к себе неудачи и
"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на участников ДТП
"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на
Папу Франциска выписали из больницы после операции
Папу Франциска выписали из больницы после операции

Топ на сегодня

Китай начал торговать квотами на вредные выбросы
Китай начал торговать квотами на вредные выбросы
Средний балл ЕГЭ поступающих на педагогические направления вырос более чем на 1,5 балла по итогам первого месяца приёмной кампании
Средний балл ЕГЭ поступающих на педагогические направления вырос
Хилари Дафф поделилась снимками домашних родов
Хилари Дафф поделилась снимками домашних родов
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках продолжения "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»

Еще по теме

Путин подписал закон об отстранении тренера за нарушение антидопинговых правил
Минпросвещения объяснило ограничения на учебу непривитых детей в школе
Роструд разрешил опоздания из-за сложных погодных условий
Роструд предложил сократить рабочий день из-за жары в ряде регионов