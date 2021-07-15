Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Светлана Ходченкова отдыхает у моря и делится фотографиями в купальнике

Светлана Ходченкова отдыхает у моря и делится фотографиями в купальнике

Светлана Ходченкова отдыхает у моря и делится фотографиями в купальнике

38-летняя Светлана Ходченкова в последние два дня радует своих поклонников фотографиями с отдыха. Актриса переместилась в какое-то райское местечко с белоснежными песком, похожее на Мальдивы, и публикует оттуда фото в купальниках.


Это инстаграм-дефиле она начала с красно-черного бикини, продолжила раздельным купальником темного цвета и завершила двумя схожими по оттенку купальниками — раздельным зеленым и слитным желтым. Последнее фото с оригинальной моделью купальника — с асимметричной линией плеча и деталью, похожей на подвязку чулка, — вызвало множество комментариев подписчиков. Большинство выражало восхищение стройной фигурой актрисы. Прокомментировали фото из отпуска и знаменитости — Елена Летучая и Екатерина Варнава, восхитившись прекрасным внешним видом Светланы.


Даже на фото с отдыха поклонники отметили талант Светланы перевоплощаться: на одних снимках она была в образе дивы, на других — в амплуа забавной девчонки в панамке.


Умиротворенный и расслабленный вид Светланы должен быть связан с новым романом — такие выводы из опубликованных артисткой фотографий делают некоторые СМИ. Пресса считает, что отдыхает на курорте Светлана не одна. Но актриса нечасто пускает журналистов в свою личную жизнь, так что достоверно о том, состоит ли Светлана сейчас в отношениях, неизвестно.


Зато известно, что ее бывший жених недавно стал отцом. От бизнесмена Георгия Петришина Алеся Кафельникова родила первенца. Светлана и Георгий встречались с 2011 по 2016 год, а в 2018-м ходили слухи об их временном воссоединении.


У Светланы Ходченковой также были отношения с бизнесменом Кириллом Маслиевым и актером Владимиром Яглычем (пара была жената). Также Светлане приписывали роман с артистом Семеном Слепаковым.



Юлия Капустина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Светлана Ходченкова отдыхает у моря и делится фотографиями в купальнике
Светлана Ходченкова отдыхает у моря и делится фотографиями в
Эксперты рассказали, как на самом деле обстоят дела с видеонаблюдением на выборах
Эксперты рассказали, как на самом деле обстоят дела с
Нацсовет оштрафовал «1+1» после трансляции популярного российского сериала
Нацсовет оштрафовал «1+1» после трансляции популярного российского
Кремль отреагировал на обращение жителей омской деревни к Меркель из-за плохих дорог
Кремль отреагировал на обращение жителей омской деревни к Меркель
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 15 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 15 июля 2021 года
На наскальном рисунке из испанской пещеры изображен сборщик дикого меда
На наскальном рисунке из испанской пещеры изображен сборщик дикого
Меркель ответила на просьбу жителей омской деревни отремонтировать дорогу
Меркель ответила на просьбу жителей омской деревни отремонтировать
Энергетика любви: советы о том, как сделать первое свидание с мужчиной успешным
Энергетика любви: советы о том, как сделать первое свидание с
Углеродное регулирование ЕС затронет российские поставки на $7,6 млрд
Углеродное регулирование ЕС затронет российские поставки на $7,6 млрд
Законы кармы, о которых должен знать каждый
Законы кармы, о которых должен знать каждый
Педагоги из 110 городов России прошли стажировки на площадках московских школ
Педагоги из 110 городов России прошли стажировки на площадках
Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем Джастином
Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем

Топ на сегодня

В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на участников ДТП
"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на
"Ох, как замерзла": мокрая Серябкина выставила напоказ торчащие соски
"Ох, как замерзла": мокрая Серябкина выставила напоказ
В Астрахани будет открыт ресурсный класс для детей с ОВЗ
В Астрахани будет открыт ресурсный класс для детей с ОВЗ
4 простых лайфхака для эффектных модных образов в жару
4 простых лайфхака для эффектных модных образов в жару

Еще по теме

Светлана Ходченкова похвасталась идеальным телом (фото)
Светлана Ходченкова похвасталась фигурой в купальнике (фото)
Светлана Ходченкова без макияжа (фото)
Девушка и море: Светлана Ходченкова отдыхает в Греции