Светлана Ходченкова отдыхает у моря и делится фотографиями в купальнике

Вадим Карасев

38-летняя Светлана Ходченкова в последние два дня радует своих поклонников фотографиями с отдыха. Актриса переместилась в какое-то райское местечко с белоснежными песком, похожее на Мальдивы, и публикует оттуда фото в купальниках.





Это инстаграм-дефиле она начала с красно-черного бикини, продолжила раздельным купальником темного цвета и завершила двумя схожими по оттенку купальниками — раздельным зеленым и слитным желтым. Последнее фото с оригинальной моделью купальника — с асимметричной линией плеча и деталью, похожей на подвязку чулка, — вызвало множество комментариев подписчиков. Большинство выражало восхищение стройной фигурой актрисы. Прокомментировали фото из отпуска и знаменитости — Елена Летучая и Екатерина Варнава, восхитившись прекрасным внешним видом Светланы.





Даже на фото с отдыха поклонники отметили талант Светланы перевоплощаться: на одних снимках она была в образе дивы, на других — в амплуа забавной девчонки в панамке.





Умиротворенный и расслабленный вид Светланы должен быть связан с новым романом — такие выводы из опубликованных артисткой фотографий делают некоторые СМИ. Пресса считает, что отдыхает на курорте Светлана не одна. Но актриса нечасто пускает журналистов в свою личную жизнь, так что достоверно о том, состоит ли Светлана сейчас в отношениях, неизвестно.





Зато известно, что ее бывший жених недавно стал отцом. От бизнесмена Георгия Петришина Алеся Кафельникова родила первенца. Светлана и Георгий встречались с 2011 по 2016 год, а в 2018-м ходили слухи об их временном воссоединении.





У Светланы Ходченковой также были отношения с бизнесменом Кириллом Маслиевым и актером Владимиром Яглычем (пара была жената). Также Светлане приписывали роман с артистом Семеном Слепаковым.





Юлия Капустина