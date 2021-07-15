Свыше 1,2 тысяч подмосковных детей отдохнут в лагерях на Черном море в третью смену

Алексей Вольцев

Свыше 1,2 тысяч подмосковных детей отдохнут в лагерях на Черном море в третью смену, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

«Более 1,2 тысяч детей из подмосковных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поедут по бесплатным путевкам в детские лагеря Крыма и Краснодарского края», - сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она сообщила, что дети отправятся в лагеря, расположенные в Анапе, Евпатории и Туапсе. За все лето бесплатно отдохнут в лагерях на Черном море около 10 тысяч детей из Московской области.

«А различными формами отдыха в 2021 году планируется охватить свыше 440 тысяч детей», - подчеркнула Ирина Каклюгина.

Она также напомнила родителям о возможности вернуть 50% стоимости самостоятельно приобретенной до 25 мая путевки в детский лагерь. Для этого необходимо заполнить заявление на портале госуслуг и приложить к заявлению скан-образ договора. Родителям вернется половина от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.