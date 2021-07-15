Углеродное регулирование ЕС затронет российские поставки на $7,6 млрд

Вадим Карасев

Программа Евросоюза по борьбе с изменением климата, предполагающая трансграничное углеродное регулирование (ТУР), затронет российский экспорт стали, алюминия, труб, электроэнергии, цемента и удобрений на сумму $7,6 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономразвития.

Программа Еврокомиссии по борьбе с изменением климата была опубликована 14 июля. Предварительный переходный период углеродного регулирования, в который поставщики будут обязаны ежеквартально предоставлять отчетности о выбросах, будет действовать с 1 января 2023 до конца 2025 года. С начала 2026 года механизм вступит в силу, и импортеры начнут платить за выбросы. ТУР будет распространяться на всех торговых партнеров ЕС, кроме государств, применяющих систему торговли сборами на выбросы, и заключивших соглашение о слиянии своей системы торговли на выбросы с европейской системой.

Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент, электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве. Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС. Мера затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме $7,6 млрд.

Глава МЭР Максим Решетников выразил надежду, что в ЕС при разработке новых климатических норм "сдержат обещания и обеспечат соответствие документа нормам ВТО, РКИК ООН и других международных соглашений".

"Почти полтора года, пока проект разрабатывался, коллеги из ЕС заверяли весь мир в том, что буква и дух соглашения ВТО будут полностью соблюдены. Сегодня уверенности в этом нет", - отметил Решетников.

Взаимосвязь между новым механизмом ЕС и борьбой с изменениями климата неочевидна с учетом того, что Парижское соглашение по климату гарантирует странам право самостоятельно определять наиболее эффективные для них методы борьбы с изменением климата, добавил Решетников.