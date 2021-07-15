Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Углеродное регулирование ЕС затронет российские поставки на $7,6 млрд

Углеродное регулирование ЕС затронет российские поставки на $7,6 млрд

Программа Евросоюза по борьбе с изменением климата, предполагающая трансграничное углеродное регулирование (ТУР), затронет российский экспорт стали, алюминия, труб, электроэнергии, цемента и удобрений на сумму $7,6 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономразвития.

Программа Еврокомиссии по борьбе с изменением климата была опубликована 14 июля. Предварительный переходный период углеродного регулирования, в который поставщики будут обязаны ежеквартально предоставлять отчетности о выбросах, будет действовать с 1 января 2023 до конца 2025 года. С начала 2026 года механизм вступит в силу, и импортеры начнут платить за выбросы. ТУР будет распространяться на всех торговых партнеров ЕС, кроме государств, применяющих систему торговли сборами на выбросы, и заключивших соглашение о слиянии своей системы торговли на выбросы с европейской системой.

Когда механизм полностью заработает, металлы, трубы, удобрения, цемент, электроэнергию можно будет импортировать в ЕС только при условии оплаты каждой тонны выбросов СО2, которая образовалась при их производстве. Предполагается, что цена тонны СО2 будет равна средней цене, определяемой на аукционах в рамках системы торговли квотами на выбросы ЕС. Мера затронет российские поставки в ЕС железа и стали, алюминия, труб, электроэнергии и цемента в объеме $7,6 млрд.

Глава МЭР Максим Решетников выразил надежду, что в ЕС при разработке новых климатических норм "сдержат обещания и обеспечат соответствие документа нормам ВТО, РКИК ООН и других международных соглашений".

"Почти полтора года, пока проект разрабатывался, коллеги из ЕС заверяли весь мир в том, что буква и дух соглашения ВТО будут полностью соблюдены. Сегодня уверенности в этом нет", - отметил Решетников.

Взаимосвязь между новым механизмом ЕС и борьбой с изменениями климата неочевидна с учетом того, что Парижское соглашение по климату гарантирует странам право самостоятельно определять наиболее эффективные для них методы борьбы с изменением климата, добавил Решетников.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Меркель ответила на просьбу жителей омской деревни отремонтировать дорогу
Меркель ответила на просьбу жителей омской деревни отремонтировать
Энергетика любви: советы о том, как сделать первое свидание с мужчиной успешным
Энергетика любви: советы о том, как сделать первое свидание с
Углеродное регулирование ЕС затронет российские поставки на $7,6 млрд
Углеродное регулирование ЕС затронет российские поставки на $7,6 млрд
Законы кармы, о которых должен знать каждый
Законы кармы, о которых должен знать каждый
Педагоги из 110 городов России прошли стажировки на площадках московских школ
Педагоги из 110 городов России прошли стажировки на площадках
Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем Джастином
Хейли Бибер прокомментировала слухи о публичной ссоре с мужем
Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с дочерью Захарой
Анджелина Джоли в образе total black на шопинге в Лос-Анджелесе с
Буш-младший перечислил "невероятно плохие" последствия вывода войск из Афганистана
Буш-младший перечислил "невероятно плохие" последствия
Сакральный смысл Шестерки: энергетика числа 6 и его влияние на судьбу и удачу
Сакральный смысл Шестерки: энергетика числа 6 и его влияние на судьбу
Польша сравнила власти Белоруссии с "туристическим бюро" для нелегальных мигрантов
Польша сравнила власти Белоруссии с "туристическим бюро"
Полезные свойства красной рябины и сферы её применения
Полезные свойства красной рябины и сферы её применения
6 главных причин, по которым вы притягиваете к себе неудачи и неприятности
6 главных причин, по которым вы притягиваете к себе неудачи и

Топ на сегодня

Китай начал торговать квотами на вредные выбросы
Китай начал торговать квотами на вредные выбросы
Средний балл ЕГЭ поступающих на педагогические направления вырос более чем на 1,5 балла по итогам первого месяца приёмной кампании
Средний балл ЕГЭ поступающих на педагогические направления вырос
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках продолжения "Секса в большом городе"
Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис на съемках
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
В Алтайском крае 29-30 сентября пройдет VI чемпионат «Абилимпикс»
В Астрахани будет открыт ресурсный класс для детей с ОВЗ
В Астрахани будет открыт ресурсный класс для детей с ОВЗ

Еще по теме

В Руанде достигнуто соглашение по борьбе с парниковым эффектом
Пиво и чипсы будут использовать в борьбе с изменением климата
Парижское климатическое соглашение вступит в силу 4 ноября
ЕC хочет от Трампа ясности по поводу торговли, климата, НАТО