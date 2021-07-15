Умер музыкант Пётр Мамонов

Алексей Вольцев

17:35 Автор: Тамила Аскерова

Советский и российский музыкант, создатель андеграудной группы «Звуки Му», актёр Пётр Мамонов ушёл из жизни в возрасте 70 лет. Об этом 15 июля сообщает ТАСС со ссылкой на его супругу Ольгу Мамонову.

«Пётр Мамонов скончался сегодня», — сказала Мамонова.

О госпитализации артиста в Коммунарку стало известно 27 июня. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких. По словам Ольги Мамоновой, музыкант находился в крайне тяжёлом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Позже в СМИ появились сообщения о том, что у музыканта начали отказывать почки. По словам медиков, Мамонов находился в септическом шоке и вопрос выведения его из искусственной комы даже не рассматривался, сообщает телеканал «360».

Информации о дате и месте прощания с артистом пока нет.

Рок-музыкант, поэт, радиоведущий Пётр Мамонов известен как актёр театра и кино. Он снимался в фильмах «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Остров», «Царь», «Игла» и других.

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