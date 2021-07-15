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В Астрахани 1 сентября откроется новая школа на 1 тысячу мест

В Астрахани 1 сентября откроется новая школа на 1 тысячу мест

В Астрахани 1 сентября откроется новая школа на 1 тысячу мест, сообщает Министерство образования и науки Астраханской области. 

Здание построено в рамках национального проекта «Образование». 

«Новое образовательное учреждение жители микрорайона ждали давно, потому как близлежащие школы переполнены. Открытие данного объекта позволит снизить нагрузку на учебные заведения в районе улиц Куликова, Зеленой и Победы», - прокомментировал министр образования и науки Астраханской области Виталий Гутман.

Четырехэтажное здание имеет площадь почти 13,5 тысяч квадратных метров, в нем расположились десятки учебных кабинетов, столовая с обеденной зоной на 450 мест, спортивный зал общей площадью более 800 квадратных метров с душевыми и санузлами, актовый и читальный залы. В рамках проекта «Доступная среда» в школе для маломобильных ребят оборудованы подъемники, лифты, а также специальные санузлы.

На прилегающей территории высадили газон, кустарники и деревья. Здесь обустроили футбольное поле, баскетбольную и теннисную площадки, а также зону отдыха для ребят младшего школьного возраста.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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