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В Брянске в детском технопарке «Кванториум» стартовал прием заявок на первый год обучения

В Брянске в детском технопарке «Кванториум» стартовал прием заявок на первый год обучения

В Брянске в детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России стартовал прием заявок на первый год обучения, сообщает Департамент образования и науки Брянской области. 

Заявки принимаются на обучение по следующим направлениям:  «Промробоквантум» (от 12-ти лет), «Биоквантум» (от 12-ти лет), «Энерджиквантум» (от 12-ти лет), «Автоквантум» (от 12-ти лет), «IT-квантум» (от 12-ти лет), «Наноквантум» (от 12-ти лет), «Хайтек» (от 12-ти лет), «GiGo робототехника» (от 5 до 10 лет), «Квантошахматы» (от 6-ти лет). 

На дополнительные направления набор будет открыт 1 августа: «Математическое моделирование» (от 12-ти лет), «Технический английский язык» (от 12-ти лет).

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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