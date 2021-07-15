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В Госдуме объяснили, зачем планируют ввести обязательную регистрацию животных

В Госдуме объяснили, зачем планируют ввести обязательную регистрацию животных

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал о причинах разработки законопроекта про обязательную регистрацию домашних питомцев. Это будет следующий шаг вслед за введением штрафов за выброшенных животных.

Бурматов указал, что отсутствие обязательной регистрации приводит к фактической неработоспособности многих норм законодательства и проблемами с поиском потерявшихся питомцев.

"Сегодня нельзя привлечь к ответственности владельца, который на детской площадке выгуливал огромную собаку без намордника, и она погрызла вашего ребёнка. Не привлечёте к ответственности, потому что регистрации нет, и он скажет, что это не моя собака и уйдёт от ответственности", – цитирует его радиостанция "Говорит Москва".

Что же касается фактов выбрасывания животных хозяевами, то они в своем большинстве регистрируются системами видеонаблюдения. Однако использовать эти доказательства против нерадивых владельцев пока нельзя из-за отсутствия состава преступления.

Очень распространённая ситуация, когда останавливаются машина у обочины на аварийке, коробка улетает в сугроб, машина едет дальше. По номерам автомобиля можно установить владельца. Дальше их будут отлавливать, помещать в приюты, стерилизовать, вакцинировать. За чьи это деньги делается сейчас? За деньги налогоплательщиков.

Как сообщал Ruposters, ранее в правительстве одобрили запрет на выгул животных детьми.

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По материалам: uposters.ru

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