В Краснодарском крае откроется 8 новых школ

Алексей Вольцев

В Краснодарском крае на данный момент одновременно возводится 22 школы. Восемь из них будут сданы уже в 2022 году, что позволит создать более 8 тысяч школьных мест.

Суммарно из федерального и регионального бюджетов на создание новых учебных мест в Краснодарском крае на этот и следующий годы было выделено около 4,5 миллиарда рублей. На эти средства будут открыты школы в Анапе, Новороссийске, Краснодаре и Динском районе.

После одобрения на федеральном уровне заявки на возведение 8 новых школ министерством образования региона планируется отправить еще одну – на строительство уже более 20 учебных заведений.

Напомним, что за последние 5 лет в рамках региональных и федеральных программ и национальных проектов в Краснодарском крае было открыто 50 школ.