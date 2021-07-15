Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского появится технопарк нового поколения

В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского появится технопарк нового поколения

В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского появится технопарк нового поколения

В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского появится технопарк нового поколения, сообщает пресс-служба вуза. 

Министерство просвещения Российской Федерации в рамках программы «Учитель будущего поколения России» дополнительно выделило более 150 миллионов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Технопарк будет представлять собой современное, технологически насыщенное образовательное пространство –  интегративная площадка просвещения с возможностью педагогического проектирования, которая позволит не только обновлять образовательные программы, но и решать задачи по «созданию» абитуриента нового поколения, реализовывать прорывные междисциплинарные исследования в области образования.

Межинститутский технопарк будет размещен на 4-м этаже учебного корпуса № 1. Часть выделенных средств будет использована на ремонтные работы. Основная часть федеральной поддержки пойдет на оборудование учебно-научных лабораторий: химических, физических, лаборатории нейрообразования, виртуальной и дополненной реальности, генетики и физиологии и других.

«Обновление материально-технической базы педагогических вузов позволит вывести их на один уровень с передовыми учреждениями системы общего и дополнительного образования, позволит усовершенствовать, в первую очередь, практическую подготовку учителей будущего и научно-исследовательскую деятельность. Образовательная среда в полной мере будет отвечать таким критериям, как трансформируемость, полифункциональность, системность, открытость, мобильность. Повышение качества образования и обновление инфраструктуры, в свою очередь, повлияют на привлекательность педвузов для абитуриентов и их родителей, иностранных граждан, имидж и конкурентоспособность», – отметила ректор вуза Нина Федина.

Создание технопарка создаст дополнительные условия для организации взаимодействия с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание» и сетью мультимедийных исторических парков «Россия – моя история», а также будет способствовать продвижению проекта предпрофессионального образования «Психолого-педагогический класс». Кроме того, функционирование универсального учебно-научного пространства расширит возможности реализации междисциплинарных и метапредметных проектов, повысит мотивацию будущего педагога через инновационное творчество и изобретательскую деятельность.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Госдуме объяснили, зачем планируют ввести обязательную регистрацию животных
В Госдуме объяснили, зачем планируют ввести обязательную регистрацию
В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского появится технопарк нового поколения
В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского появится технопарк нового
Подведены итоги Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций»
Подведены итоги Всероссийского детского фестиваля народной культуры
В Брянске в детском технопарке «Кванториум» стартовал прием заявок на первый год обучения
В Брянске в детском технопарке «Кванториум» стартовал прием заявок на
28 тысяч кузбасских детей смогут бесплатно получать дополнительное образование
28 тысяч кузбасских детей смогут бесплатно получать дополнительное
Кабмин направит свыше 200 млрд рублей на выплату 10 тыс. рублей на всех школьников от 6 до 18 лет
Кабмин направит свыше 200 млрд рублей на выплату 10 тыс. рублей на
В Волгоградской области новые центры поддержки добровольчества объединили 5 тысяч волонтеров
В Волгоградской области новые центры поддержки добровольчества
Суд ЕС принял решение, ограничивающее прокачку газа в обход Украины
Суд ЕС принял решение, ограничивающее прокачку газа в обход Украины
Российских хакеров заранее обвинили в атаках на Олимпиаду в Токио
Российских хакеров заранее обвинили в атаках на Олимпиаду в Токио
Светлана Ходченкова отдыхает у моря и делится фотографиями в купальнике
Светлана Ходченкова отдыхает у моря и делится фотографиями в
Эксперты рассказали, как на самом деле обстоят дела с видеонаблюдением на выборах
Эксперты рассказали, как на самом деле обстоят дела с
Нацсовет оштрафовал «1+1» после трансляции популярного российского сериала
Нацсовет оштрафовал «1+1» после трансляции популярного российского

Топ на сегодня

"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на участников ДТП
"Они начали борзеть": осужденный Эдвард Бил пожаловался на
4 простых лайфхака для эффектных модных образов в жару
4 простых лайфхака для эффектных модных образов в жару
Рада приняла закон об урегулировании долгов за газ
Рада приняла закон об урегулировании долгов за газ
Артем Туров: предложения жителей Донбасса найдут отражение в народной программе "Единой России"
Артем Туров: предложения жителей Донбасса найдут отражение в народной
Папу Франциска выписали из больницы после операции
Папу Франциска выписали из больницы после операции

Еще по теме

В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 19 июня стартует приемная кампания – 2020
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского выиграл грант на реализацию проекта по популяризации русского языка
Более 100 студентов ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского станут общественными наблюдателями на ГИА
В ЛГПУ состоялась презентация Международного студенческого проекта «Память народа. Память семьи»