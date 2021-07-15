В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского появится технопарк нового поколения

Анастасия Иванова

В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семенова-Тян-Шанского появится технопарк нового поколения, сообщает пресс-служба вуза.

Министерство просвещения Российской Федерации в рамках программы «Учитель будущего поколения России» дополнительно выделило более 150 миллионов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Технопарк будет представлять собой современное, технологически насыщенное образовательное пространство – интегративная площадка просвещения с возможностью педагогического проектирования, которая позволит не только обновлять образовательные программы, но и решать задачи по «созданию» абитуриента нового поколения, реализовывать прорывные междисциплинарные исследования в области образования.

Межинститутский технопарк будет размещен на 4-м этаже учебного корпуса № 1. Часть выделенных средств будет использована на ремонтные работы. Основная часть федеральной поддержки пойдет на оборудование учебно-научных лабораторий: химических, физических, лаборатории нейрообразования, виртуальной и дополненной реальности, генетики и физиологии и других.

«Обновление материально-технической базы педагогических вузов позволит вывести их на один уровень с передовыми учреждениями системы общего и дополнительного образования, позволит усовершенствовать, в первую очередь, практическую подготовку учителей будущего и научно-исследовательскую деятельность. Образовательная среда в полной мере будет отвечать таким критериям, как трансформируемость, полифункциональность, системность, открытость, мобильность. Повышение качества образования и обновление инфраструктуры, в свою очередь, повлияют на привлекательность педвузов для абитуриентов и их родителей, иностранных граждан, имидж и конкурентоспособность», – отметила ректор вуза Нина Федина.

Создание технопарка создаст дополнительные условия для организации взаимодействия с Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание» и сетью мультимедийных исторических парков «Россия – моя история», а также будет способствовать продвижению проекта предпрофессионального образования «Психолого-педагогический класс». Кроме того, функционирование универсального учебно-научного пространства расширит возможности реализации междисциплинарных и метапредметных проектов, повысит мотивацию будущего педагога через инновационное творчество и изобретательскую деятельность.