В Туву началась поставка цифрового оборудования для центра «IT-куб»

Алексей Вольцев

В Туву началась поставка цифрового оборудования для центра цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Республики Тыва.

Центр будет создан на базе Тувинского техникума информационных технологий в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

«IT-куб» – это центр образования для детей от 7 до 18 лет по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. На сегодняшний день завершена поставка 79 ноутбуков для центра», - уточнила начальник отдела проектного управления и аналитики Минобрнауки Тувы Алена Шожул-оол.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.